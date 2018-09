Enogastronomia



Festa del pane, un grande successo

martedì, 25 settembre 2018, 12:37

Anche quest’anno, come da consuetudine, si è svolta la “Festa del Pane”. Pane, focacce, torte di ogni tipo (cioccolato, amaretto, buccellato, croissants ecc.) ma anche polenta abbinata ad un gustosissimo ragù, l’hanno fatta da padrone nella due giorni in Piazza Napoleone che ha visto, per il dodicesimo anno, i panificatori di Confartigianato ed i Polentai di Filecchio prodigarsi nella preparazione di queste vere e proprie leccornie.

“Pane e……” è la manifestazione dedicata all’ingrediente più semplice della cultura culinaria e all’arte dei panificatori, ideata e portata avanti dalla nostra Associazione è tornata nel cuore del centro storico per promuovere il connubio tra esaltazione del sapore locale e solidarietà.

C’erano tanti giovani e famiglie ad attendere che i prodotti venissero sfornati e distribuiti fra la folla, facendo un’offerta libera.

Anche per questa edizione è continuata la collaborazione con i Polentai di Filecchio, per far conoscere la storia e i metodi di lavorazione del prodotto dorato e far assaporare la semplicità ed il gusto unico della loro antica tradizione.

Importante è anche promuovere il valore della beneficenza per sensibilizzare la comunità: quest’anno il ricavato sarà devoluto in beneficenza all'Associazione “MI CURO DI ME” che si occupa della prevenzione e cura del tumore al seno, patologia che, purtroppo, è sempre più frequente.

La Confartigianato Imprese Lucca ringrazia I forni che, con la loro partecipazione volontaria, hanno reso possibile la realizzazione dell’evento.

Ringraziamo, infine, per il contributo apportato alla realizzazione della manifestazione La Fondazione Banca del Monte, Bertolucci & Coluccini, Grandi Molini Italiani, Andreini Legnami e l'Oleificio Fusi”.