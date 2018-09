Enogastronomia



Legendario Srl inaugura a Lucca la nuova sede commerciale Italia

mercoledì, 26 settembre 2018, 11:43

Continua l’espansione in Italia della Legendario Srl, azienda con sede a Lucca che dal 2007 si è affermata sul mercato italiano distribuendo in esclusiva su tutto il territorio nazionale l’omonimo marchio di rum cubano. Una presenza forte nel nostro Paese, rafforzata dalla recente acquisizione di Rockfruit (succhi e polpe concentrate) e dall’accordo per la distribuzione in esclusiva del nuovissimo London Dry Gin Bowtie (brand acquisito dalla casa madre spagnola e distribuito su tutto il territorio nazionale dalla azienda lucchese).

A rimarcare ulteriormente la propria presenza sul mercato nazionale, Legendario cambia volto e apre a clienti e affezionati le porte di una nuova, bellissima sede. L’azienda rimane stabilmente a Lucca, in Borgo Giannotti, ma si sposta dal civico 652 al 712 di Via delle Tagliate, proprio a ridosso della piazza principale (Piazza della Croce).

Come da invito allegato, sarà proprio il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, a inaugurare i nuovi uffici venerdì 28 settembre alle ore 12, a fianco dell’Amministratore Delegato di Rum Legendario Italia, il garfagnino Massimo Giannotti, e del proprietario della casa madre spagnola Jorge Alonso Bonafont. La cerimonia è ovviamente aperta al pubblico e sarà un’ottima occasione per conoscere da vicino il mondo di rum Legendario.

A proposito di Bowtie

Bowtie è un nuovo London Gin prodotto in Inghilterra. Un “inusual” premium gin, che grazie ai botanici utilizzati, ricercati e selezionati in tutto il mondo, dona un gusto morbido ed intenso mantenendo un perfetto equilibrio tra profumi di ginepro, coriandolo, arancia e scorza di limone. Dotato di un retrolfatto minerale ed un aroma agrumato, dona una gradevole sensazione di calore. In conclusione un Gin londinese per gli amanti della raffinatezza, un “must have” degli alcolici.

A proposito di Rockfruit

Rockfruit è un marchio di distribuzione nazionale di succhi e polpe concentrate, pratici preparati per uso professionale da utilizzare nella miscelazione di cocktail, succhi, frappè, smoothies, granite e musse di frutta.

I prodotti a marchio Rockfruit risolvono il problema della stagionalità della frutta e superano per qualità la frutta fresca: infatti la formulazione specifica di Rockfruit, che prevede il solo utilizzo della migliore frutta fresca proveniente da tutto il mondo e raccolta soltanto nel periodo di maturazione, lo rende un prodotto di altissima qualità in grado di migliorare il lavoro dei barman nella preparazione della frutta fresca, riducendo notevolmente i costi ed evitando gli sprechi.

Tutti i prodotti della linea Rockfruit sono senza glutine e non richiedono lo stoccaggio a temperatura controllata. La speed bottle brevettata permette un facile dosaggio del prodotto e velocizza i tempi di esecuzione dei drink; inoltre, grazie al pratico beccuccio dosatore, garantisce un’ottimale conservazione del prodotto al suo interno grazie alla chiusura salva freschezza.

A proposito di Rum Legendario

Noto marchio di rum cubano, Legendario è distribuito in oltre 15 paesi dell’Unione Europea. L’Italia è il secondo mercato per volume di vendite subito dopo la Spagna, dove è iniziata l’importazione del prodotto da Cuba.

Legendario Srl, compartecipata dalla casa madre Legendario SL (basata in Spagna), distribuisce i propri prodotti in Italia dal 2007 e può contare oggi su una rete vendita di oltre 60 agenti sul territorio nazionale. Nel corso degli anni, lo sviluppo del marchio è stato impressionante, grazie soprattutto al prodotto Elixir de Cuba, un rum invecchiato 7 anni con l’aggiunta di uva passa macerata e una gradazione di 34°.

Per maggiori informazioni, legendario.com.

Nelle foto

- L’Amministratore Unico di Legendario Srl Massimo Giannotti (primo da sinistra) e l’export manager di Legendario SL Jesús Lester Pomo González (primo da destra) durante la presentazione ufficiale del marchio Bowtie

- Particolari della nuova sede di Lucca in via delle Tagliate 712 (Borgo Giannotti)