Lorenzo Neri è il primo finalista del concorso gastronomico nazionale "Il piatto forte"

giovedì, 6 settembre 2018, 15:43

L’inaugurazione del punto vendita a Lucca avverrà il 12 settembre alle 18,30 in piazza Cittadella con la collaborazione del Teatro del Giglio. Musica e Pizza. Tre giovani cantanti d’opera, selezionate dal direttore artistico del Teatro del Giglio Aldo Tarabella, accompagnate al pianoforte dal maestro Massimo Morelli

domenica, 2 settembre 2018, 23:14

In occasione delle celebrazioni per la festività di Santa Croce, evento così importante per la città di Lucca e per i Lucchesi, Alice Pizza, con l’essenziale collaborazione del Teatro del Giglio, è lieta di annunciare l’arrivo in città del suo primo punto vendita nell’ambito di un evento che coniuga musica...

sabato, 1 settembre 2018, 18:38

Prende il via domani sera, domenica 2 settembre, la nona edizione del Salotto del Vino e del Verde di Montecarlo, evento collaterale della Festa del Vino che consiste in 7 cene a tema (fino al 9 settembre, ad eccezione di sabato 8) organizzate nella splendida cornice del giardino del Palazzo...

venerdì, 31 agosto 2018, 12:28

A Terra Madre Salone del Gusto 2018, a Torino dal 20 al 24 settembre, debuttano 22 nuovi presidi italiani Slow Food. Presente anche la Toscana con il pomodoro canestrino di Lucca

sabato, 11 agosto 2018, 18:21

Notte di San Lorenzo all’insegna del buon vino locale a Lucca, grazie alla serata organizzata da Confcommercio in collaborazione con “Strada del vino e dell’olio - Lucca Montecarlo Versilia” e Fisar, in piazza San Francesco nel centro storico

sabato, 11 agosto 2018, 11:17

Il locale è in un punto preciso, in via del Tiro a segno a Lucca, collocato all’interno del circolo sportivo nel quale si gioca sia a tennis che a calcetto. Esattamente in quel punto c’è Du palle