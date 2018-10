Enogastronomia



E' Elisa Scotti la vincitrice della terza edizione del concorso gastronomico nazionale 'Il piatto forte'

lunedì, 15 ottobre 2018, 16:03

E' Elisa Scotti con il piatto "Cielo d'autunno", una quenelle di zucca con pasta fillo croccante guarnita con gocce di crema al caprino e mandorle tostate alle erbe aromatiche la vincitrice della terza edizione de 'Il piatto Forte', il contest culinario nazionale aperto ai giovani aspiranti chef in età tra i 18 e i 39 anni.

Elisa Scotti è stata decretata vincitrice del concorso gastronomico promosso dai Donatori di sangue Vallisneri in collaborazione con il Comune di Capannori, Cir Food, Associazione cuochi lucchesi e A.I.S (Associazione Italiana Sommelier) durante la serata finale della manifestazione svoltasi sabato scorso alla 'Tenuta Gaetano Spadaro' di Gragnano, alla quale erano presenti, tra gli altri, il sindaco Luca Menesini, l'assessore Lia Miccichè, il presidente dei Donatori di sangue Vallisneri Davide Del Carlo e Leonardo Taddei delegato AIS Toscana.

La vincitrice del concorso ha ricevuto in premio una esperienza nella cucina stellata di Antonino Cannavacciuolo presso il Relais & Château Villa Crespi, un corso di primo livello Sommelier presso la delegazione AIS Lucca e un ingresso gratuito per il Vinitaly 2019.

Al secondo posto si è classificato Giulio Cappelli con il piatto 'Fall in love' che ha ricevuto in premio una selezione di cibi e vini pregiati per un valore di 250 euro e un ingresso gratuito al Vinitaly 2019, mentre è giunto al terzo posto Lorenzo Neri con il piatto 'Racconto D'Appennino' che ha avuto in premio una selezione di cibi e vini pregiati per un valore di 100 euro e un ingresso gratuito al Vinitaly 2019. Fattoria Bordocheo e Salumificio Micheletti.

Le sfide culinarie eliminatorie si sono svolte all'ostello La Salana di Capannori e ai ristoranti 'Micheloni' di Guamo e 'Stefan' di Porcari.