Enogastronomia



Il cacciucco torna in scena all'enoteca Micheloni a Guamo

martedì, 2 ottobre 2018, 22:45

"Il Cacciucco torna in scena venerdì sera 5 ottobre all'EnoRistorante Micheloni" sulla via di Sottopoggio a Guamo. Arrivano i primi freddi, le temperature si abbassano ed è il momento ideale per far tornare in scena una delle zuppe di pesce fresco più famose del litorale toscano: "Il Cacciucco". Lo chef Micheloni Stefano, con passione e maestria, preparerà la classica zuppa.

Si richiede la prenotazione entro la sera di giovedì 4 ottobre, al numero telefonico: 0583/947036, così da rendere più semplice, venerdì mattina, l'acquisto delle delizie di mare più fresche possibile.

Il segreto per ottenere un cacciucco al Top? Verranno scelte le 16 e più varietà di pesce che andranno a comporre la zuppa: dalle gallinelle alle tracine, dal polpo di scoglio alle seppie, dagli scorfani ai calamari e poi cozze, vongole... e non dimentichiamo dei buon pomodori e dell'ottimo pane toscano raffermo.....e aglio...gli ingredienti che non devono mai mancare.

Il cacciucco sarà accompagnato da un buon vino rosso, sapientemente scelto dal sommelier David Micheloni, padrone di casa.