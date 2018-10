Enogastronomia



Il Desco torna a Lucca con tante novità

mercoledì, 17 ottobre 2018, 14:44

di eleonora pomponi coletti

Il 30 novembre si aprirà la 14^ edizione de Il Desco organizzato dalla Camera di Commercio di Lucca (e patrocinato dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministero delle politiche agricole forestali e ambientali, dalla regione Toscana, dal Comune di Lucca e con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca). La mostra mercato torna a Lucca il 30 novembre, l’1 e il 2 dicembre e i 7, 8, 9 dicembre nelle sale del Real Collegio, per un nuovo itinerario del gusto italiano; Il Desco (a ingresso gratuito) inoltre sarà inserito nel calendario degli eventi “2018 Anno del Cibo Italiano” e quest’anno avrà una veste del tutto rinnovata, dall’ampliamento della superficie espositiva, fino alle produzioni che non saranno più limitate alla lucchesia, e saranno presenti espositori da ogni parte della Toscana e da molte altre regioni italiane: 64 espositori, di cui 36 con sede in provincia di Lucca, 16 con sede in Toscana e 12 con sede in altre regioni d’Italia (30 aziende agricole e 34 aziende di trasformazione alimentare), 70 eventi in totale, proposti da 40 soggetti diversi.

Il Desco non è solo mostra mercato, ma anche intrattenimento e cultura, con i numerosi appuntamenti presenti quali showcooking, laboratori sensoriali del gusto, convegni con l’aggiunta, per questa edizione, della collaborazione con musei e associazioni che proporranno eventi da inserire nel calendario della manifestazione.

C’è poi il progetto Esco dal Desco, che offre eventi, mostre, convegni ecc. sul territorio nei mesi di novembre e dicembre, durante il periodo della manifestazione.

Ci sarà una vetrina dedicata alla produzione eco compatibile, che pone l’accento su quanto l’esperienza del mangiar bene possa essere un momento piacevole sì, ma vissuto nel rispetto dell’ambiente.

In concomitanza con il Desco, Lucca Promos, organizza un press trip di esperienze enogastronomiche e percorsi culturali ai quali saranno invitati dieci giornalisti provenienti da diversi stati europei che avranno modo di visitare i luoghi più rappresentativi della vita e delle opere del Maestro Puccini e nel frattempo assaporare le eccellenze enogastronomiche presenti a Il Desco, oltre alla degustazione dei prodotti tipici direttamente nei luoghi più affascinanti nella vita del grande Maestro.

“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto da questa commissione tecnica - ha affermato Samuele Cosentino, unendosi al grande entusiasmo da parte di tutta la commissione tecnica per l’eccellente lavoro svolto; appuntamento al 30 novembre quindi, con un Desco tutto nuovo e di altissima qualità -. Alle prime riunioni c’eravamo dati un obiettivo per fare qualcosa di diverso rispetto allo scorso anno, e avevamo tutti paura di aver ambito ad un progetto troppo grande di spetto al precedente. Ad oggi posso solo dirmi molto soddisfatto, perché il risultato ottenuto è a dir poco eccellente. I numeri importanti raggiunti non vengono da soli, arrivano da un lavoro di preparazione gigantesco.

Sarà un Desco in movimento, ogni weekend ci saranno espositori sempre diversi, e per la prima volta ogni espositore avrà a disposizione una sala privata per trattare con gli eventuali clienti.”