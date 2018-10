Enogastronomia



Le nostre torte: la cena ecumenica dell'Accademia Italiana della Cucina

venerdì, 19 ottobre 2018, 10:40

di Marco Bellentani

Si è svolta ieri, nelle delegazioni italiane e di tutto il mondo, l'annuale cena ecumenica dell'Accademia Italiana della Cucina. La delegazione di Lucca, con gli interventi di Daniela Clerici, Francesco Andreini e Raffaele Domenici ha accolto con grande entusiasmo il tema, alquanto inusuale, legato alle Torte dolci e salate della tradizione regionale. Inusuale, ma estremamente legato alla tradizione locale, di cui l'Accademia rappresenta un punto di ritrovo e di sponsorizzazione. Chi, nella propria famiglia, non ha mai mangiato o non ha mai sentito parlare di Scarpaccia, Torta coi becchi, Pasimata e compagnia bella?

Così, la cena conviviale ha riunito delegati e iscritti con qualche inserimento ad invito, come il nostro, atto a testimoniare un punto basilare del progetto accademico di aprire cultura e tradizione ad un pubblico più vasto. E' indubbiamente un passo da sottolineare che porterà sicuramente beneficio all'Accademia stessa, ma anche al territorio che, soprattutto per alcune ricette, ha estrema necessità di essere difeso e ricordato. Il luogo è stato quello altrettanto storico de La Buca di Sant'Antonio. E così esordio per una squisita torta di Farro, tipica della Garfagnana, e per un emblema del tema torte salate come la Torta di Baccalà. Anche i TorTelli (tordelli) sono entrati nel lotto, per gioco ma anche per affinità a livello per lo meno linguistico. Tuttavia, a colpire è stato il timballo, di ispirazione medioevale, di Piccione, con il suo ragù a impreziosire la bomba di riso.

Esiste la contemporaneità, esiste la tradizione. Pensiamo alla necessità di difendere. ad esempio, la raccolta degli erbi per l'omonima torta per la diffusione di quella conoscenza quasi ancestrale di erbi che, altrimenti, andrebbe perduta. Per questo e per tanti altri esempi simili, questa tradizione va comunicata e l'Accademia Italiana della Cucina, aprendosi al proprio territorio, ha dimostrato di saperlo fare benissimo.