Enogastronomia : 3 Novembre Fornovo (PR)



Renaissance des Appellations,: una giornata per i biodinamici di tutto il mondo

mercoledì, 17 ottobre 2018, 10:23

di MB

Non è lunghissima la strada che separa la nostra provincia, da sempre crogiolo di produttori biodinamici, dalla landa di Fornovo, ai piedi della Cisa - lato Emilia. Molti di questi produttori saranno addirittura protagonisti, con i loro vini, di un antipasto succulento dell'annuale ritrovo a Fornovo per i vini naturali ('Vini di Vignaioli'), Sabato 3 novembre, a partire dalle 9.30, una giornata all'insegna della natura, della produzione biodinamica e del buon bere, riunirà gli appassionati di tutto il mondo a Renaissance des Appellations. Un salone ricco di convegni, temi, masterclass e assaggi sotto l'egida dell'agricoltura biodinamica.

Il gruppo Renaissance des Appellations è nato nel 2001 su iniziativa di Nicolas Joly, storico produttore della Loira nell'azienda Coulée de Serrant,. Obiettivo dell'associazione è la rinascita delle Denominazioni d'Origine, indebolite dalla standardizzazione

delle tecniche di produzione e dalla perdita di fertilità dei suoli. A partire dalle ore 13.00 il salone sarà aperto al pubblico con i vari produttori ai banchi di degustazione, oltre a tavoli tematici dedicati. Inoltre, una Masterclass in particolare avrà per oggetto un esperimento mai provato prima: l'assaggio e analisi di etichette aperte da qualche giorno per mostrare come i vini biodinamici evolvono nel bicchiere dopo l'apertura.





La giornata si aprirà alle 9.30, con il convegno "Ripopoliamo le campagne", ideato da Stefano Bellotti, purtroppo recentemente scomparso. Come anticipato, dalle 13 alle 19 si sprirà il salone internazionale dei vignaioli (13 euro) e, poi, le due masterclass (25 euro). La prima dalle 14.30 alle 16 sui "Vini della Loira". La seconda, dalle 17.00 alle 18.30, la già citata "L'evoluzione dei vini biodinamici dopo l'apertura".

La lista dei presenti è di primissomo ordine (i vignaioli potranno anche vendere le loro bottiglie direttamente al pubblico):

Alexandre Bain , Coulée de Serran, Chateau de la Roche en Loire, Manoir de la Tete Rouge, Domaine Lambert, Domaine Saint Nicolas, Chateau de Bachelards, Chateau Fonroque, Chateau de Roquefor, Domaine de Sulauze, Les Clos Perdus, Mas del Périé, Domaine Causse Marines, Marc TempéZusslin Valentin,Weingut Wittmann, Recaredo, Uva de Vida, Casa de Mouraz,Emidio Pepe, Korenika e Moskon, Guerila, Nikolaihof, Foradori, Cascina degli Ulivi, Tenuta di Valgiano, Tenute Dettori, Tenute Loacker, Stella di Campalto, Denis Montanar, Fattoria di Bacchereto, La Visciola, Col di Corte, Musella, Montesecondo, Corte Sant’Alda, Fattoria Calcabrina, Casa Wallace, Cosimo Maria Masini, Podere Casaccia, Orsi, Vigneto San Vito, Selvadolce, 1701 Franciacorta, Villa TerlinPorta del Vento, Fattoria Castellina, De Fermo, I Cacciagalli, Fabbrica di San Martino, Monte dei Roari, Poggio Trevvalle, Campinuovi, Fattoria Mani di Luna, Podere la CerretPodere Concorim,Monte dall’Ora, Casa Belfi, Valentina Passalacqua, Paolo Francesconi, San Fereolo, Macchion dei Lupi, Francesco Guccione, Fattoria Cerreto Libri.

Una sola parola: IMPERDIBILE.