Enogastronomia



Sua maestà il Cacciucco all'Enoteca Micheloni

sabato, 6 ottobre 2018, 15:48

Chi conosce il ristorante di Stefano e Davide Micheloni sa che a queste latitudini l'ospitalità e l'attenzione verso il cliente sono fondamentali. Questa volta, ieri sera, all'Enoteca Micheloni di Guamo sulla via di Sottopoggio, andava in scena Sua maestà il cacciucco, tradizionale zuppa di pesce originariamente diffusasi a Livorno e, successivamente, divenuta famosa anche nella versione viareggina che non prevede la presenza di pesci con la lisca. La zuppa era fatta con pesci poveri spesso molto liscosi ed era preparata dalle classi più popolari che non si potevano permettere cibi più costosi. La versione cucinata da Stefano Micheloni ha riscosso il plauso e il gradimento dei presenti. Accompagnata, peraltro, da un vino rosso che ne ha facilitato la digeribilità.