Yannick Alléno e Davide Oldani sulle cave di marmo con champagne Basetta

mercoledì, 10 ottobre 2018, 14:27

Arriva anche a casa Marcucci il tempo di tirare le reti ins ecco e pensare alla prossima stagione. L'estate di Pietrasanta e dell'Enoteca Marcucci sono state intense e con una miriade di ospiti tra i quali il fedelissimo stilista britannico Paul Smith, 72 anni o i due cuochi pluristellati, il francese Yannick Alléno e Davide Oldani. Proprio questi ultimi hanno preso parte, con Michele Marcucci, ad una simpatica visita alle cave di marmo dove a far da ospite è stato lo champagne Basetta di Michele Marcucci.

A metà ottobre in via Garibaldi a Pietrasanta si sta pensando alla nuova installazione per il 2019, la scenografia che allieterà le serate dell'enoteca. Lo staffi di Marcucci sta pensando a qualcosa di originale esattamente come è stato negli ultimi anni. Il 5 novembre Marcucci chiuderà il locale per dedicarsi alla sua proverbiale e tradizionale gita in Francia alla ricerca dei vini più interessanti da proporre alla propria vasta clientela. Del resto il 29 ottobre, a Roma, verrà ancora insignito delle tre bottiglie della Guida Gambero Rosso nel corso di una manifestazione enogastronomica nella capitale. Qualche giorno prima visita al Merano Wine Festival dopodiché passaggio della frontiera e viaggio che lo porterà in Borgogna e nella zona dello Champagne. Michele Marcucci, 51 anni, da 31 al timone dell'enoteca più famosa della costa tirrenica e non solo, ha intenzione di approfondire la conoscenza con gli champagne freschi mentre fino a poco tempo fa erano quelli più maturi e invecchiati a interessarlo. Questa volta le ferie, meritate, del proprietario dell'enoteca avranno anche un'appendice al di fuori delle tradizionali mète del vino francese. Infatti, Marcucci si recherà in Israele per far visita a un'azienda vinicola locale, Domaine du Castel, le cui bottiglie di vino kosher sono già nella lista dell'enoteca pietrasantina.

Il 6 dicembre ossia due giorni prima dell'Immacolata l'enoteca riaprirà i battenti per chiudere in bellezza il 2018, un anno che ha mantenuto le premesse con una stagione estiva, grazie anche al meteo, niente male. Tra le ultime pietanze servite a casa Marcucci la crema di zucca, il tris di cavoli al vapore, il baccalà con cavolo nero e ceci, la vacca vecchia Galiziana e le lombate locali fornite da Torcigliani. In ultimo, come déssert, i bomboloncini appena fatti.