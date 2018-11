Enogastronomia



Al ristorante Il Giglio una stella Michelin

venerdì, 16 novembre 2018, 19:35

Il ristorante Il Giglio delle famiglie Barbieri-Pacini ha ottenuto una stella alla premiazione della guida Michelin svoltasi a Parma. Grande soddisfazione per i tre cuochi Stefano Terigi, Benedetto Rullo e Lorenzo Stefanini oltreché per il direttore del locale Paola Barbieri. Era nell'aria, ma la conferma avuta durante la tradizionale e annuale manifestazione enogastronomica è stata una sorpresa accolta con felicità e orgoglio dal trio di cuochi che, ormai, hanno portato il ristorante di piazza del Giglio ad essere uno dei più conosciuti e frequentati nell'ambito della provincia.

I magnifici tre chef hanno fatto rientro nel tardo pomeriggio di oggi dopo aver partecipato questa mattina alla premiazione. Stefano Terigi non ha dubbi: "Cosa penso? Viva. Siamo assolutamente entusiasti di questo riconoscimento. Il messaggio che vogliamo mandare è comunque che Il Giglio non avrà stravolgimenti nel senso che continuerà a fare le cose perbene e a deliziare e accontentare i suoi clienti".

Lorenzo Stefanini è ancora emozionato: "Siamo ancora emozionati, bellissima cosa e vorrei solo aggiungere che il premio è il premio di tutto lo staff e per tutti i clienti che ci dedicano il loro tempo".

Infine Benedetto Rullo, accento romano nonostante la ormai lunga permanenza lontano dalla capitale: "Bella, bellissima, siamo contentissimi e felicissimi, ma non ci monteremo certo la testa. Rimaniamo quello che siamo, la stella Michelin è una stella non solo per noi, ma è una stella per tutti".