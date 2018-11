Enogastronomia



Apericena ogni giovedì sera al Mercatino del Pesce di Viviana e Maria Rita

lunedì, 26 novembre 2018, 14:15

Una ne fanno, cento ne pensano. Maria Rita e la sorella Viviana, titolari del Mercatino del pesce in via di Tiglio all'Arancio, hanno dato il via all'aperitivo serale ogni giovedì. "Vogliamo dare un'altra opportunità ai nostri clienti - spiega Viviana - di assaggiare le nostre specialità a base di pesce. Un aperitivo anomalo in un certo senso, ma appetitoso e, soprattutto, fresco e godibile. Ogni giovedì sera in via di Tiglio al Mercatino del pesce". Tantissimi gli 'stuzzichini, provare per credere.

Pescheria Il Mercatino del pesce - Via di Tiglio 82 - Lucca

Telefono: 0583 956301