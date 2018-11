Enogastronomia



Desco 2018: agri-chef e prodotti disidratati, agriturismi e curiosità a km zero al Real Collegio

giovedì, 29 novembre 2018, 10:20

I segreti degli agri-chef Franco Moscardini e Stefano Bravi di Campagna Amica e i prodotti più originali degli agriturismi di Terranostra e delle aziende agricole della provincia di Lucca in mostra alla quattordicesima edizione de Il Desco in corso al Real Collegio di Lucca (info orari ed aperture su http://www.ildesco.eu/).

Tra le curiosità da conoscere ed anche acquistare i prodotti disidratati ed i succhi antichi dell’agriturismo Il Corniolo di Castiglione di Garfagnana, i vini d’alta quota della Maestà della Formica, i formaggi dell’allevatore capannorese, Stefano Baisi ed ancora Piero del Corona con le sue confetture artigianali e la cantina Garfagnina dell’agriturismo Polla di Camporgiano. Cinque esperienze in rotazione al Desco per promuovere l’eccellenza di un territorio che può contare su una delle proposte enogastronomiche e tipiche più variegate in Toscana con ben 80 prodotti agricoli tradizionali censiti e ben due Dop, il neccio e l’olio extravergine. L’edizione 2018 del Desco arriva a poche settimane dai dati ufficiali delle esportazioni (+1,3%) a conferma della forte crescita anche della richiesta esterna. Positive anche le stime sull’occupazione con il 5,1% nel terzo trimestre del 2018. “Il Desco – commenta Andrea Elmi, Presidente Coldiretti Lucca – arriva in un momento positivo per il nostro settore dal punto di vista dei macro dati economici ma anche della crescita delle imprese under 35 che rappresentano il 91,% del totale di imprese, quasi mezzo punto in più rispetto alla media regionale e quasi un punto rispetto a quella provinciale. Il ricambio generazione è in atto ed è evidente. Il Desco rappresenta, in questa fase, un punto fermo della nostra presenza sul territorio. Un punto di incontro con una fetta di consumatori e potenziali turisti da coinvolgere con sapori, tradizione e narrazione”. Non solo esposizione, al Desco in azione anche i neo agrichef Franco Moscardini dell'agriturismo Chioi e Stefano Bravi dell'agriturismo Polla con lo showcooking in programma sabato 1 dicembre alle ore 18.00. “Produciamo e cuciniamo i prodotti della terra e dei nostri animali – conclude Elmi - nel segno sempre della stagionalità e della trasparenza”.