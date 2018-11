Enogastronomia



Desco 2018, taglio del nastro per un'edizione da record

venerdì, 30 novembre 2018, 12:45

di eleonora pomponi coletti

Questa mattina, presso il Real Collegio e alla presenza delle autorità cittadine, il taglio del nastro che ha dato il via al Desco 2018.

La quattordicesima edizione, ad ingresso gratuito, si presenta con una veste rinnovata nel segno della qualità, e il pubblico accanto alla mostra mercato troverà anche divertimento, cultura e intrattenimento, grazie al calendario ricco di appuntamenti per la promozione e la divulgazione della cultura del cibo e della tavola; edizione probabilmente più sentita perché la più condivisa con la cittadinanza lucchese che, a detta degli organizzatori, ha fatto sentire tutta la sua vicinanza e il suo interesse per la manifestazione.

Quest’anno è stato battuto il record di presenze espositive, con ben 73 espositori presenti, di cui poco più della maggioranza provenienti da Lucca e dintorni e il resto da altre realtà regionali e nazionali.

Un evento, quello di Desco, che racconta le nostre eccellenze, che spesso sono costrette a fare i conti con realtà d’importazione che spesso tendono a svalutare il territorio.

In una realtà, quella italiana, in cui l’alimentazione è un vero e proprio patrimonio, Lucca e la lucchesia hanno tutte le carte in regola per essere un’eccellenza nel panorama nazionale; ed è proprio su questo che l’edizione 2018 vuole porre l’accento: sull’agricoltura che è parte integrante di un territorio, un territorio che è la nostra storia, la nostra cultura.

