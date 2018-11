Enogastronomia



Desco 2018, un'edizione extralarge e senza biglietto

lunedì, 19 novembre 2018, 14:13

di eliseo biancalana

Un'edizione extralarge e in versione rinnovata. Così è stata presentata stamani l'edizione 2018 del Desco, che si svolgerà nei locali del Real Collegio, in centro storico. Saranno infatti presenti quest'anno ben 73 espositori, provenienti da tutta Italia: un vero e proprio record per la manifestazione culinaria, organizzata dalla Camera di commercio di Lucca, che si svolgerà nei giorni 30 novembre, 1, 2, 7, 8 e 9 dicembre. Tanti gli eventi in programma e, quest'anno, niente biglietto d'ingresso.

La conferenza stampa di presentazione è stata introdotta dal presidente del consiglio d'amministrazione del Real Collegio, Francesco Franceschini, che ha definito "un'eccellenza" la manifestazione lucchese. Giorgio Bartoli, presidente della Camera di Commercio, ha sottolineato che quella di quest'anno sarà un'edizione "extralarge". Dal punto di vista dimensionale saranno occupati dai 73 espositori tutti e due i piani del Real Collegio. La manifestazione, nata per valorizzare i "sapori e i saperi" lucchesi, si inserirà quest'anno a pieno titolo nel calendario degli eventi "2018 Anno del cibo italiano", ospitando espositori provenienti da tutta la penisola. Ovviamente grande rilievo sarà dedicato ai cibi e ai vini della provincia di Lucca, a partire dal "tordello lucchese". Ma sarà soprattutto un'edizione piena di eventi, ben 80, con appuntamenti dedicati alla promozione e alla divulgazione del cibo e della tavola, con convegni, laboratori, showcooking, minicorsi e altro ancora. Ci saranno anche 9 mostre. Bartoli ha sottolineato che alla manifestazione contribuiscono quest'anno diverse realtà del territorio. La rivista Cook_inc., l'azienda Usl Toscana Nord Ovest, il gruppo micologico lucchese, gli studi medici dentistici Santa Apollonia, il liceo artistico musicale di Lucca, l'Aili, la Fisar, l'associazione Pizza&Peace, Slow Food, Palazzo Pfanner, Via Francigena Entry Point, l'associazione Terzo Millennio, l'Agorà, l'Opera delle Mura, il Museo della Cattedrale, i musei di Villa Guinigi e Palazzo Mansi, la Fondazione Ragghianti, The lands of Giacomo Puccini, la Domus Romana, Igers Lucca sono alcune delle organizzazioni locali coinvolte nell'edizione 2018 del Desco.

Apprezzamenti per il programma sono stati espressi dai vari enti che sostengono il Desco. L'assessore alla cultura Stefano Ragghianti ha sottolineato in particolare il percorso "Il cibo del pellegrino", perché gli itinerari storici sono sempre più importanti per il turismo. Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha notato che ormai a Lucca l'offerta di eventi riesce a coprire pure il periodo post-Comics, anche se per il momento restano scoperti i mesi di gennaio e febbraio. Parole di encomio sono arrivate dal direttore generale della Fondazione Banca del Monte, Federico Pietrini.

"Un lavoro enorme e mastodontico" ha definito Paolo Scialla l'organizzazione dell'edizione 2018 del Desco. Scialla fa parte della commissione ristretta che ha lavorato al rilancio della manifestazione e che ha avuto tra i suoi principali animatori il ristoratore Samuele Cosentino. "Era una manifestazione che era un po' invecchiata" ha ammesso Bartoli, che comunque non ha rinnegato le scelte del passato, compresa l'introduzione, l'anno scorso, di un biglietto d'ingresso. "Era un tentativo da fare" ha detto a riguardo, ma quest'anno l'evento sarà a ingresso libero.

L'orario di apertura della mostra sarà venerdì e domenica dalle 11 alle 20, il sabato dalle 11 alle 21.