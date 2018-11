Enogastronomia



"Fumetti a tavola" durante il Desco: la buona cucina incontra la settima arte

giovedì, 29 novembre 2018, 11:11

Dal 28 novembre al 9 dicembre (in occasione del Desco 2018), l'eccellenza enogastronomica del territorio lucchese, i prodotti tipici e la tradizione culinaria della Toscana, incontrano la "settima arte" del fumetto in un vero e proprio "crossover stilistico".



L'iniziativa inserita nel calendario eventi di "Vetrina Toscana a tavola" nasce su idea di Confcommercio Lucca e Massa Carrara con il patrocinio di Regione Toscana, Unioncamere Toscana, Camera di Commercio di Lucca e Lucca Crea, società che organizza e gestisce Lucca Comics & Games. Gli artisti chiamati all' opera, Riccardo Pieruccini, Simone Togneri, Paolo Andolfi e Riccardo Innocenti dovranno cimentarsi, in occasione di queste "cene con fumetto", con la riproduzione su carta di quell' insieme di sapori, gusti e odori che descrivono le tipicità gastronomiche della provincia di Lucca e della cucina toscana in generale. Un vero e proprio esperimento, dove mondi apparentemente così distanti e diversi tra loro in realtà dimostrano di poter condividere linguaggi e scenari complementari in grado di amalgamarsi in una forma di espressione e di comunicazione unica e suggestiva. I disegnatori, potranno creare personaggi dedicati al mondo del cibo oppure potranno immaginare per i clienti dei locali nuove storie animate.



Sul sito www.confcommerciolums.it l'elenco completo dei ristoranti aderenti e dei menù da loro proposti.