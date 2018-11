Enogastronomia



Giornalisti internazionali alla scoperta del nostro territorio

sabato, 24 novembre 2018, 16:40

In concomitanza con Il Desco 2018 Lucca Promos, società partecipata per la promozione ed internazionalizzazione della Camera di Commercio di Lucca, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica, organizza un press trip, il cui tema conduttore è esperienze enogastronomiche e percorsi culturali.

Dieci giornalisti provenienti da Argentina, Spagna, Russia, Svezia, Norvegia potranno assaporare e sperimentare le eccellenze enogastronomiche del territorio lucchese oltre all’opportunità di recepirne i sapori e valori da riproporre e raccontare ai loro lettori e followers.

La delegazione, composta da giornalisti e bloggers di importanti testate giornalistiche e travel media internazionali, ha l’opportunità di scoprire le ricchezze, i valori e le emozioni offerte dal territorio per riproporli ai propri lettori e followers.

L’evento è inserito nel progetto promozionale sostenuto dalla Camera di Commercio di Lucca e dalla Fondazione Cassa di risparmio di Lucca finalizzato alla promozione del nostro territorio sotto il brand The lands of Giacomo Puccini.

Il tour è l’occasione per far visitare, non solo Il Desco, Photolux e assistere ad un concerto dei Puccini Days, ma anche i luoghi più suggestivi legati al Maestro Puccini, cominciando dal centro storico di Lucca e la visita del Museo Casa Puccini per proseguire sul territorio lucchese alla scoperta delle lavorazioni alimentari artigianali e la degustazione dei prodotti tipici del territorio.

La delegazione sarà ospite della rivista Cook_inc. officina internazionale di cucina, media partner della manifestazione Il Desco, e dell'Associazione Culturale Spazio Salvetti, che per l’occasione hanno organizzato una serata conviviale all’insegna dell’arte e della cucina. Gli Chef del Ristorante Giglio di Lucca – Lorenzo Stefanini, Stefano Terigi, Benedetto Rullo – e Massimo Minutelli del Ristorante La Griglia di Varrone li delizieranno con assaggi sorprendenti; gli racconteranno le loro esperienze e insieme a loro potranno seguire passo a passo alcune preparazioni che saranno abbinate alla Birra Nazionale del birrificio Baladin e a vini del Territorio.

La serata si tiene nella cornice dello studio dell’artista Andrea Salvetti che aveva sviluppato negli anni una grande passione per il mondo della cucina, realizzando tavoli da fuoco e una miriade di opere/pentole/attrezzi che molti Chef italiani hanno adottato nei loro ristoranti. Lo studio dell’artista, dopo la sua scomparsa, è diventato un’Associazione Culturale che vuole diffondere la cultura del cibo attraverso l’incontro tra arte, gastronomia, musica, fotografia e artigianato.

Alla serata interverranno: Patrizia Grotti dello Spazio Salvetti – Anna Morelli, Greta Contardo e Constanze Weiss della rivista Cook_inc. – Stefano Terigi del Ristorante Giglio e Massimo Minutelli del Ristorante La Griglia di Varrone – Samuele Del Carlo sommelier e titolare dell'azienda Vino Lucca.