Enogastronomia



Il Desco 2018 è anche un evento per i più piccoli

martedì, 27 novembre 2018, 13:58

di francesca sargenti

Partito il conto alla rovescia per la 14^ edizione de Il Desco 2018, che apre venerdì 30 novembrealle ore 11:00 a Real Collegio a Lucca.

L’edizione 2018, ad ingresso gratuito, è un’occasione di festa anche per i più piccoli e le famiglie: un ricco calendario di attività laboratoriali ai quali i bambini possono partecipare gratuitamente scoprendo cosa mangiavano nel medioevo, come le stoviglie utilizzate per un pasto possono diventare un’opera d’arte, come realizzare opere in carta, ma anche realizzare disegni con i prodotti dell’orto, e molto altro ancora.

Per le mamme, all’interno del Real Collegio è anche allestita a cura di LuccaKids, un angolo allattamento, un’area relax dove le mamme possono cambiare pannolini e allattare in tranquiliità. Nella saletta, a disposizione delle mamme, ci saranno potroncine, fasciatoio, scaldabiberon, tavolino, tappetone morbido e qualche giocattolo per intrattenere i bebé.

Il bambino: buona tavola, buona crescita, buona salute è il tema del seminario organizzato dall’Azienda USL Toscana nord ovest e dal Centro di Sanità solidale Amici del Cuore di Lucca in programma sabato 1 dicembre 2018 a partire dalle ore 15.30 per puntualizzare diversi aspetti della nutrizione in età evolutiva, dalla nascita fino all’adolescenza.

Sul sito della manifestazione è possibile consultare l’elenco degli espositori con l’indicazione dei prodotti che saranno in vendita a Il Desco, il programma degli eventi che si terranno al Real Collegio e il calendario Esco dal Descoo.

La manifestazione è patrocinata dal Ministero dei beni e delle attività culturali, dal Ministero delle politiche agricole forestali e ambientale, dalla Regione Toscana, dal Comune di Lucca e il supporto di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Banca del Monte di Lucca ed è inserito negli eventi dell’Anno del cibo italiano 2018.

Si ringraziano gli sponsor della manifestazione: Angelo Po, Caffetteria Santa Zita, Ecocanny, Grand Universe Ranaissance Tuscany Ciocco e Resort spa, Lucca Kids, Naturanda, Noi Tv, Paperlynen Pal Caps, Puccini e la sua Lucca, Sofidel, Vivaio Petroni e Cinquini.