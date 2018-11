Enogastronomia



La dottoressa Rosaria Sommariva sbarca a 'Il Desco' con un convegno sul sonno

venerdì, 23 novembre 2018, 13:47

Il convegno, organizzato dalla Dott.ssa Rosaria Sommariva dello studio medico dentistico Santa Apollonia di Porcari e inserito nel programma de Il Desco 2018, ha come fine quello di illustrare sia dal punto di vista strettamente medico, sia dal punto di vista medico nutrizionale, sia da quello gastronomico, l'interazione di diversi fattori e di una buona condotta di vita con la buona qualità del sonno e quali benefici essa può avere sulla nostra salute e sulla qualità della nostra attività quotidiana. I disturbi del sonno, in particolare quelli legati alla respirazione come le apnee ostruttive, non solo alterano il nostro metabolismo ma creano su di esso gravi scompensi (cardiovascolari, aumento della pressione arteriosa, colpi di sonno, ictus cerebrali, infarti del miocardio, stanchezza cronica, perdita della libido, mancanza di concentrazione, etc.) e possono portare anche al decesso.

La corretta e sana alimentazione, in alcuni casi prima ancora di dover ricorrere alle terapie mediche, può aiutare a prevenire certi fenomeni ed in ogni caso è di ausilio in combinazione con le terapie mediche stesse che, nei casi più complessi, devono essere comunque ed inevitabilmente adottate. Pertanto il convegno partirà dall'analisi delle patologie legate ai disturbi respiratori del sonno e dalle loro cause, affronterà anche il tema dei presidi medici cui poter ricorrere, seguirà con un contributo sulla nutrizione come elemento che può concorrere ad un sonno migliore e si concluderà prima con un approfondimento legato agli alimenti soggetti a lievitazione e poi con uno show cooking di un piatto del presidio Slow Food e con un wine tasting in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier delegazione di Lucca. L'evento, che si terrà in collaborazione con Slow Food condotta di Lucca e con l'Associazione Italiana Sommelier delegazione di Lucca, sarà così strutturato:

primo intervento del dott. Alberto Braghiroli (pneumologo di fama internazionale e grande esperto di medicina del sonno, dirigente medico presso l'ospedale Maugeri di Veruno (NO) e collaboratore presso la Clinica del Sonno del centro medico dentistico Santa Apollonia di Porcari) con una relazione intitolata "sonno, cibo e respiro";

secondo intervento a cura della dott.ssa Belinda Di Vinci (dietista) dal titolo "come modificare l'alimentazione per dormire meglio";

terzo intervento di Gabriele Cini (consulente esperto di pasticceria, gelateria e prodotti lievitati) dal titolo "lievitazione e sonnolenza";

quarto intervento dello chef Benedetto Rullo, chef del ristorante "Giglio" di Lucca che ha appena ottenuto una stella Michelin: dalla teoria alla pratica (presenterà un piatto del presidio Slow Food con show cooking).



Modereranno il dibattito il dott. Adolfo Lippi (giornalista, scrittore, regista) e la dott.ssa Rosaria Sommarivatitolare del Centro del Sonno presso lo studio medico dentistico "Santa Apollonia" di Porcari, promotrice del convegno, ortodonzista ed esperta di medicina del sonno, docente presso il master di medicina del sonno all'Università di Bologna e relatrice in numerosi convegni sulla materia.

Il Desco 2018, che si svolgerà presso il Real Collegio di Lucca (30 novembre, 1/2 e 7/8/9 dicembre) è un evento organizzato dalla Camera di Commercio di Lucca, è patrocinato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministero delle politiche agricole forestali e ambientali, dalla Regione Toscana, dal Comune di Lucca con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca.