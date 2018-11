Enogastronomia



La passione e il gusto: evento dell'unità multidisciplinare di senologia di Lucca

mercoledì, 28 novembre 2018, 12:16

Sabato 1 dicembre 2018 a partire dalle ore 11, nell'ambito della 14esima edizione de Il Desco, è in programma il seminario "La passione e il gusto: come la salute passa attraverso il cibo" organizzato dall'Azienda USL Toscana nord ovest ed in particolare dall'unità multidisciplinare di Senologia dell'ambito territoriale di Lucca.

L'obiettivo dell'incontro è quello di promuovere il benessere e la salute attraverso la consapevolezza delle proprie abitudini alimentari e la strutturazione di un rapporto sano con il cibo e, nello specifico, con una consapevolezza del gusto inteso come esperienza complessa in cui convergono necessità, piacere e sapere.

"Assaporare una pietanza - evidenziano gli organizzatori - è un susseguirsi di sensazioni complementari in cui tutti i sensi entrano in scena, con l'olfatto protagonista: respirarne i profumi, ammirarne i colori e le forme, avvertirne gli aromi quando la mastichiamo, riconoscerne i gusti basilari, apprezzarne le consistenze, lasciarsi pungere dal pizzicore delle spezie, sentirne il suono quando la mordiamo e poi la mastichiamo".

Se esiste un solo modo di nutrirsi, esistono infiniti modi di alimentarsi, in relazione alle influenze culturali cui siamo sottoposti. Il cibo è dotato di profondi significati emotivi e relazionali, perché rappresenta, sin da quando nasciamo, un elemento che media la nostra relazione con il mondo, implicato nella nostra sopravvivenza. E' importante mangiare con consapevolezza, scegliendo un'alimentazione che sia veramente nostra.

Ciò significa ridare significato all'atto di scegliere cosa mangiare e come, dedicando del tempo a noi stessi ed alla nostra salute, con vantaggi non indifferenti sul nostro benessere psico-fisico.

E' prevista la presenza di vari componenti dell'unità multidisciplinare di Senologia dell'ambito territoriale di Lucca: Dr. Aroldo Marconi, Dr.ssa Simona Cristallini, Dr.ssa Lucia Tanganelli, Dr.ssa Simona Giovannelli, Dr. Elio Rossi, Dr.ssa Stefania Tocchini e Dr.ssa Lucia Da Valle.

La partecipazione di questi professionisti della sanità lucchese permetterà inoltre di presentare le attività garantite dalla Breast Unit e di evidenziare come un corretto stile di vita possa contribuire a ridurre i fattori di rischio di patologie tumorali.

Il Desco 2018, evento organizzato dalla Camera di Commercio di Lucca, è patrocinato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministero delle politiche agricole forestali e ambientale, dalla Regione Toscana, dal Comune di Lucca e il supporto di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Banca del Monte di Lucca.