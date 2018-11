Enogastronomia



Non solo Stecco...Casanova

giovedì, 22 novembre 2018, 12:26

di MB

E' stata la novità dell'anno 2018. Stecco Casanova, aperto in primavera con la complicità di un noto ristoratore della Versilia, Alessandro Tognetti (Alex Cibi e Vini) e la sua fidanzata Anna, prosegue on successo la sua formula. Una macchina, unica in Europa, che sforna gelati su stecco dall'esterno duro e dall'interno più morbido, andando a formare una commistione di gusti e abbinamenti, oltre che di consistenze del tutto suadenti e, diciamolo, anche molto pratici per chi voglia visitare la nostra città. Tutto il latte proviene dall'azienda agricola, situata in Lombardia, di Anna ed è prodotto esclusivamente da mucche allevate in regime biologico per fornire la gelateria.

Gelateria che non va rilegata solamente alla grande intuizione e novità del Gelato su stecco. Infatti, numerose sono le opzioni zuccherine offerte dalla ditta. Per tutti i gusti. Di questi tempi ci può scappare, infatti, le calde brioche ripiene di gelato, una bella crepe alla nutella, oppure un waffel arricchito con stracciatella al cioccolato. A colpire sono i gelati sfusi, posti su una spessa cialda-cono artigianale di grande qualità. Sublime lo zabaione piemontese, dove evidentemente non si lesina nemmeno uova biologiche. Gusto rotondo e persistente. Ma ecco anche gusti originali, come l'Arachide salata, il Mascarpone con crema al whisky, pene burro e marmellata di lamponi, la stracciatella di pere caramellate zucca zenzero e amaretti oppure, tornando alla tradizione, il 100% Fiordilatte della casa, è il caso di dirlo.

Non mancano poi, semifreddi ai gusti vari che, tutto sommato, ben si trasportano fino a casa, per divenire ideale dessert per la vostra serata. Insomma, un parco di servizi niente male, per la più giovane e sicuramente originale gelateria di Lucca che fa si dell'idea il suo vessillo, ma anche di una genuinità che spesso non si trova in idee moderniste. Lo si evince, questo, al primo morso. Quando il latte è buono c'è poco da discutere.

Stecco Casanova

Via S. Paolino, 49, 55100 Lucca LU