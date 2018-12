Enogastronomia



18 mila visitatori al primo week-end de Il Desco

mercoledì, 5 dicembre 2018, 17:21

di francesca sargenti

Dopo il successo dello scorso weekend, che ha registrato 18 mila visitatori, grande attesa per il secondo week end de Il Desco, che sarà aperto nei giorni di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 dicembre nella splendida cornice del Real Collegio a Lucca, con orario continuato dalle 11 alle 20, nei giorni di venerdì e domenica, e dalle 11 alle 21 sabato.

Il Desco, che celebra l’anno del cibo italiano con un vero itinerario del gusto fra le regioni d’Italia, è stato assalito da un pubblico interessato e curioso, che ha potuto degustare e acquistare le produzioni di qualità presenti e partecipare agli eventi in programma.

Da venerdì al Desco nuovi espositori, provenienti anche da fuori regione, in particolare segnaliamo Riso in fiore, dalla provincia di Vercelli, l’azienda agricola Rubertis con la mandorla pugliese di Toritto, e Il cappelletto matto con la pasta fresca da Reggio Emilia. Le sorprese non finiscono qui: grande attesa anche per gli eventi, segnaliamo quelli legati all’arte di apparecchiare e al galateo da tenere a tavola, organizzato da Artex, ma ci saranno anche eventi dedicati alla dieta giapponese, alla cucina del terzo millennio, alle degustazioni di vini, birre e olio, e tanti altri ancora dedicati anche ai più piccoli.

A fare da colonna sonora alla manifestazione ci saranno eventi musicali, tra i quali segnaliamo il Gran Galà pucciniano, organizzato da Puccini e la sua Lucca, e il concerto del musicista Giuseppe Carpano, torneranno con la loro performance anche la Street Band e l’Orchestra Jazz del Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” di Lucca.

Ma le sorprese non finiscono qui, ancora tanti appuntamenti, sfide per la preparazione di cocktail e di piatti, showcooking e molto altro ancora. Sul sito www.ildesco.eu il programma completo.

La manifestazione è patrocinata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministero delle politiche agricole forestali e ambientale, dalla Regione Toscana, dal Comune di Lucca e il supporto di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ed è inserito negli eventi dell’Anno del cibo italiano 2018.