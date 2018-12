Enogastronomia



Al Desco la terza edizione della "Gara Giovani Chef"

giovedì, 6 dicembre 2018, 21:57

Sabato 8 dicembre, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, il Desco 2018 ospiterà la terza edizione della "Gara Giovani Chef", organizzata dall'agenzia di comunicazione Darwine&Food per la CCIAA di Lucca. La gara si svolgerà presso il Real Collegio, nella storica sala affrescata al pianterreno ribattezzata per questa edizione "Sala del Grano".



Nella competizione si affronteranno quattro chef under 35 provenienti da tutta la Toscana: Alessandro Ferrarini di Franco Mare (Marina di Pietrasanta), Gabriele Puritani di Entropia (Livorno), Filippo Pucci di Il Grammofono (Lucca), Luigi Carmassi di Pesce Briaco (Lucca). Gli chef dovranno convincere con la loro ricetta, originale e contenente almeno 4 ingredienti reperibili a il Desco, una giuria composta da cinque esperti, giornalisti e blogger di settore. Il pubblico potrà assistere gratuitamente all'evento, fino a esaurimento posti, e assaggiare i quattro piatti in gara stabilendo la propria personale classifica di gradimento. Tre ore di cucina, professionalità e racconti, da cui uno solo uscirà vincitore.