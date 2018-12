Enogastronomia



Alla Trattoria Tosca di Brancoli le feste sono tutte da gustare

mercoledì, 19 dicembre 2018, 11:12

Tempo di feste, tempo di tavole imbandite, con la famiglia o con gli amici, a casa o al ristorante. Per chi ama la cucina tradizionale lucchese, la "Trattoria La Tosca" di Brancoli propone i propri piatti tipici anche per il periodo delle festività natalizie. Ma bisogna affrettarsi a prenotare: per il 25 dicembre il ristorante è già tutto esaurito.

Titolare del locale è Paolo Luporini, che lo ha preso in gestione otto anni fa. L'ambiente è quello di una tipica trattoria di una volta, caratteristica lucchese. Nel menù possiamo trovare tipici piatti delle nostre terre come il coniglio alla cacciatora, la rovellina lucchese, la farinata, la garmugia, i tordelli e via di questo passo. Particolarmente apprezzata la carne, che il ristoratore seleziona personalmente dai propri fornitori, prestando molta attenzione alla qualità. Il ristorante si affaccia su un bel panorama, che soprattutto la sera è particolarmente suggestivo.

Durante le feste, il locale rimarrà aperto anche la sera di Natale, il 31 dicembre a pranzo e cena, e per l'Epifania. Il menù è alla carta, la sera è attiva anche la pizzeria con forno a legna. La "Trattoria La Tosca" si trova in via Pieve di Brancoli 6179 a Gignano di Brancoli. Per informazioni e prenotazioni 0583 965016.