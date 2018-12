Alma Scuola Cucina, lucchese diplomato professionista di sala

Altri articoli in Enogastronomia

venerdì, 14 dicembre 2018, 12:07

Taglio del nastro sabato 15 dicembre alle 10 al Real Collegio per Lucca Piccante 2018 alla presenza dell'Assessore Valentina Mercanti. Due giorni di eventi e stand organizzati dal CIP Club Italiano del Peperoncino per scoprire tutti i segreti del peperoncino

venerdì, 14 dicembre 2018, 11:22

Per arrivare in forma al Natale, e affrontare con serenità le feste, quest'anno il Centro Medico San Marco in collaborazione proprio con il dottor Fulceri organizza per il 18 dicembre un open day gratuito durante il quale verranno dati consigli utili per arrivare alle feste e per gestire i luculliani...

giovedì, 13 dicembre 2018, 16:19

Ogni anno, dai primi di novembre alla fine del mese, Michele Marcucci si gode le sue ferie e, come sempre, la visita di rigore è in Francia, questa volta in Borgogna e nello Champagne. Ma la vera novità è il suo viaggio in Israele

mercoledì, 12 dicembre 2018, 16:59

Dopo le sue immancabili ferie autunnali, Michele Marcucci ha scelto la nuova scenografia per la sua Enoteca a Pietrasanta: motivo ispiratore, la bicicletta in tutte le sue forme, selle comprese

martedì, 11 dicembre 2018, 22:30

Un benvenuto davvero caloroso quello riservato ad un gruppo di giornalisti di stampa internazionale invitati a Lucca in occasione dell’edizione 2018 del Desco

martedì, 11 dicembre 2018, 15:25

Successo per il nuovo Desco, l’edizione 2018 ha registrato oltre 41 mila visitatori nei due fine settimana. Il record di presenze è stato raggiunto nella giornata di domenica 9 dicembre, con oltre 11 mila ingressi