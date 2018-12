Enogastronomia



Centro Medico San Marco: Open day gratuito nutrizionistico

venerdì, 14 dicembre 2018, 11:22

Durante le festività di Natale gli italiani mediamente ingrassano di mezzo chilo. Un peso che difficilmente riescono poi a smaltire nel corso dell'anno. "Può sembrare poco - spiega il dottor Tiziano Fulceri, nutrizionista - ma considerando che si tratta di un appuntamento con cadenza annuale, alla fine l'aumento ponderale diventa significativo".



Per arrivare in forma al Natale, e affrontare con serenità le feste, quest'anno il Centro Medico San Marco in collaborazione proprio con il dottor Fulceri organizza per il 18 dicembre un open day gratuito durante il quale verranno dati consigli utili per arrivare alle feste e per gestire i luculliani appuntamenti natalizi. La giornata è gratuita, ma è necessario prenotarsi per appuntamento al numero: 0583/342432 o 380/6831130