Enogastronomia



Dalla gastronomia d'asporto alle barzellette: le feste de "Il Pesce che vorrei"

lunedì, 10 dicembre 2018, 18:08

Clima di feste alla ristopescheria "Il Pesce che vorrei" di Lammari. Per venerdì 14 dicembre è in programma un nuovo appuntamento con il buon umore, con una serata speciale che sarà animata dal comico lucchese Samuele Rossi. Inoltre, sono diverse le proposte del locale per il periodo natalizio, tutte all'insegna del pesce fresco e della gastronomia d'asporto.

"Cerchiamo di far sposare il buon cibo con la risata" ha spiegato Riccardo Nardi, che condurrà la serata del 14 dicembre. A fare da mattatore ci sarà Samuele Rossi, che quest'anno è arrivato secondo al "Barzellettiere", la manifestazione dedicata alle barzellette organizzata dall'Anffas. Rossi ha collaborato in passato anche il noto comico toscano Graziano Salvadori. Durante la serata, per i commensali ci sarà l'opportunità di partecipare a un'estrazione a premi tutta da ridere. Il costo della cena è di 25 euro. Il menù, ovviamente a base di pesce, comprende antipasto, primo, secondo, dolce, acqua, vino e caffè.

Per quanto riguarda invece la gastronomia d'asporto, l'offerta del locale propone come antipasti alici alla povera, flan di salmone e zucchini, capasante, insalata di mare, sughetti per crostini, polpettine, calamari con borlotti, baccalà marinato, cous cous di pesce e pepata di cozze. Per primi, alla ristopescheria si possono trovare diversi tipi di lasagne di pesce, crepes di mare e un ampio assortimento di sughi pronti. Per secondo, il locale suggerisce spiedini calamari e gamberi, cartoccini misti, filetti di pesce spadellati o pronti a cuocere, cacciucco, calamari ripieni, baccalà alla livornese o con i porri, zuppetta di moscardini, tegliette di pesce misto pronto da gratinare, pesci pronti da infornare, carpacci di spada, tonno o salmone affumicato.

Dal 18 al 22 dicembre, la ristopescheria "Il pesce che vorrei" sarà aperta dalle 8 alle 19. I giorni 23 e 24 chiuderà alle 12. Il 28 e il 29 dicembre tornerà l'orario 8-19, mentre il 30 e il 31 dicembre il locale chiuderà alle 12.

Per prenotazioni:

Il Pesce che vorrei

Viale Europa 56 c/o Centro Commerciale Airone

Lammari (Capannori)

Telefono: 0583 961451