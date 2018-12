Enogastronomia



Desco 2018: venerdì si parla di qualità agroalimentare con Confesercenti

martedì, 4 dicembre 2018, 15:51

Secondo appuntamento targato Confesercenti Toscana Nord all’interno del Desco 2018, evento organizzato dalla Camera di Commercio di Lucca, è patrocinato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministero delle politiche agricole forestali e ambientale, dalla Regione Toscana, dal Comune di Lucca e il supporto di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Dopo la serata dedicata alle tavole imbandite, venerdì alle 18 presso il Real Collegio in Sala dell’Avena si parla di qualità alimentare in connessione col tema molto attuale della comunicazione aziendale nel settore ristorativo.

“Sono troppi i ristoranti e i loro gestori (proprietari e chef) che pur avendo ben presente il tema non mettono a frutto le proprie risorse – spiega il presidente Confesercenti Toscana Nord Alessio Lucarotti -. Altro importantissimo argomento, quello della comunicazione, del comunicare cioè il proprio lavoro nel modo giusto. Insomma, tutta una serie di concetti e report attuali di quello che è il mondo della qualità agroalimentare, del come riconoscerla ed altre piccole e meno piccole sfumature. I social, la rete internet e la tantissima confusione che regna sovrana e che a differenza di come pensano tanti, non accenna a diminuire, anzi, sta aumentando. L’incontro – conclude Lucarotti - sarà l’occasione per parlare delle eccellenze lucchesi e del progetto di Vetrina Toscana, Lucca nel Piatto, e di un top nel panorama enogastronomico toscano, il Prosciutto Toscano DOP”. Al dibattito interverranno per Confesercenti Toscana Nord il presidente Alessio Lucarotti e il direttore Miria Paolicchi con i seguenti relatori: Claudio Togni, presidente Fiepet Confesercenti Lucca, parlerà su “La qualità lucchese: il progetto Lucca nel piatto”, Claudio Mollo, giornalista enogastronomico “La qualità nel settore enogastronomico e la comunicazione delle imprese ristorative”, Emore Magni, direttore del Consorzio Prosciutto Toscano, “La tutela delle indicazioni geografiche in Italia e nel mondo: l’esperienza del Prosciutto Toscano Dop”. Conduce la serata Esmeralda Giampaoli, presidente Confesercenti Lucca.