Gli auguri di Natale dagli studenti di scuola Made a Palazzo Boccella

mercoledì, 19 dicembre 2018, 11:12

Tempo di feste, tempo di tavole imbandite, con la famiglia o con gli amici, a casa o al ristorante. Per chi ama la cucina tradizionale lucchese, la "Trattoria La Tosca" di Brancoli propone i propri piatti tipici anche per il periodo delle festività natalizie

venerdì, 14 dicembre 2018, 12:07

Taglio del nastro sabato 15 dicembre alle 10 al Real Collegio per Lucca Piccante 2018 alla presenza dell'Assessore Valentina Mercanti. Due giorni di eventi e stand organizzati dal CIP Club Italiano del Peperoncino per scoprire tutti i segreti del peperoncino

venerdì, 14 dicembre 2018, 11:22

Per arrivare in forma al Natale, e affrontare con serenità le feste, quest'anno il Centro Medico San Marco in collaborazione proprio con il dottor Fulceri organizza per il 18 dicembre un open day gratuito durante il quale verranno dati consigli utili per arrivare alle feste e per gestire i luculliani...

venerdì, 14 dicembre 2018, 11:19

Si è appena conclusa la VIII edizione del Corso Superiore di Sala, Bar e Sommellerie di ALMA: un percorso formativo lanciato nel 2014 dalla Scuola Internazionale di Cucina Italiana con l’obiettivo di formare professionisti preparati, capaci di relazionarsi con un pubblico gourmand, sempre più esigente e di respiro internazionale

giovedì, 13 dicembre 2018, 16:19

Ogni anno, dai primi di novembre alla fine del mese, Michele Marcucci si gode le sue ferie e, come sempre, la visita di rigore è in Francia, questa volta in Borgogna e nello Champagne. Ma la vera novità è il suo viaggio in Israele

mercoledì, 12 dicembre 2018, 16:59

Dopo le sue immancabili ferie autunnali, Michele Marcucci ha scelto la nuova scenografia per la sua Enoteca a Pietrasanta: motivo ispiratore, la bicicletta in tutte le sue forme, selle comprese