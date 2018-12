Enogastronomia



Il fumetto di Togneri e la cucina dello chef Micheloni si incontrano di nuovo

domenica, 9 dicembre 2018, 12:18

di cinzia guidetti

Torna all'eno - ristorante Micheloni a Guamo "Cene con fumetto" con protagonisti i pennelli e i fogli del disegnatore Simone Togneri, abbinati alla cucina dello chef Stefano Micheloni.

Soddisfatti dell’evento dello scorso anno sia Stefano Micheloni che suo fratello David, protagonista in sala, si erano detti felici di aver aderito all'iniziativa, sia per l'originalità che per la qualità dell'evento, e hanno così deciso di replicare.

L’evento, dove l’eccellenza enogastronomica del territorio lucchese, i prodotti tipici e la tradizione culinaria della Toscana, incontrano la “settima arte” del fumetto in un vero e proprio “crossover stilistico” è stata inserita nel calendario di Vetrina Toscana a tavola, e nasce su idea di Confcommercio Lucca e Massa Carrara con il patrocinio di regione Toscana, Union Camere Toscana, Camera di Commercio di Lucca e Lucca Crea, società che organizza e gestisce il festival Lucca Comics & Games.

Sala piena, ieri sera, e grande adesioni da parte dei commensali che non si sono lasciati sfuggire l'occasione di farsi fare un disegno personalizzato da Togneri che, instancabilmente, non si è fermato un minuto. E così oltre i disegni dedicati alla serata sono usciti dai pennarelli di Togneri ritratti di coppia, quadretti di famiglia, amici che si sono fatti ritratte insieme, e tante bottiglie di vino.

Il menù in tema con la serata, pensato dallo chef Stefano, comprendeva entreè di benvenuto; flan di orata e zucchine su crema di pomodoro e zenzero fresco; vellutata di ceci e gamberi; raviolo di mare in salsa di branzino; filetto di branzino al cartoccio con verdurine; dolci al carrello; acqua, caffè e vino Sgretoli, ma i commensali potevano ordinare anche alla carta i prelibati piatti dello chef, come budino di branzino su vellutata di piselli con retina al nero di seppia; bavettine al granchio (granciporro); fritto di totani gamberi e paranza; semifreddo al torroncino e cioccolato, ma soprattutto il panettone fatto con lievito madre perché, come ha spiegato Stefano Micheloni, "è quello che fa la differenza" prodotto nelle cucine dell'eno - ristorante e anche in vendita (per info 0583 947036).

L'eno - ristorante Micheloni sarà presente questo pomeriggio anche a Il Desco che si tiene al Real Collegio di Lucca per l'ultima giornata della manifestazione.

Foto di Cinzia Guidetti