Enogastronomia



Il panettone al sapore di sigaro toscano

sabato, 8 dicembre 2018, 15:08

di aldo grandi

Un'idea nata per caso, ma che Mirko Tognetti non si fatto scappare. Era stato Terry Nesti, uno dei maggiori esperti di sigari toscani, a invitarlo allo stand che l'8 e il 9 dicembre il Club amici del toscano avrebbe aperto in piazza Napoleone per uno dei suoi consueti appuntamenti ricchi di storia, cultura e degustazioni. Nesti pensava ad un gelato al sigaro, ma Tognetti non ha avuto dubbi e ha suggerito: "Visto che siamo in periodo di festività natalizie, perché non un panettone al sigaro toscano?". Nesti ha aderito con gioia all'idea e da quel momento, poco più di un mese fa, Tognetti, gelatiere e e proprietario della Cremeria Opera di Viale Luporini e in Via per S. Alessio, le ha provate tutte. O quasi. Fino a quando, finalmente e salutando la riuscita dell'esperimento con un grido di euforia, ecco qua, pronto il panettone al sigaro toscano.

"L'idea mi è piaciuta subito - ha spiegato Tognetti - Così ho preso l'uva passa e l'ho messa in una bustina in infusione insieme a del rum Legendario di Cuba e a un sigaro toscano, il Garibaldi. Il tutto sottovuoto lasciato a macerare per un mese. Quindi, al momento di aprire la busta, ho assaggiato l'uva passa e mi è sembrato il sapore giusto, nemmeno troppo invasivo. A quel punto dovevo inserirla nell'impasto sperando che il risultato non fosse né troppo forte né troppo debole. Quando ho assaggiato il primo panettone, inizialmente sono rimasto un po' deluso, poi, appena mangiato, mi sono reso conto del retrogusto che era proprio quello che cercavo, un aroma e un sapore che dessero la sensazione di aver fumato un sigaro toscano senza, in realtà, averlo fatto".

Terry Nesti ha illustrato la degustazione con una serie di aneddoti e con una cultura del sigaro toscano davvero notevoli. Non poteva mancare il suo tributo alle sigaraie di Lucca e alla manifattura tabacchi che, una volta, era all'interno del centro storico e dava lavoro a circa 2 mila persone di cui almeno 1600 donne. Queste ultime che, come ha detto Nesti, erano qualcosa di più di una semplice dote in vista del matrimonio. Erano donne, le prime autonome e indipendenti economicamente, che prendevano un regolare stipendio cosa non certo semplice a quei tempi. Non a caso si era soliti dire: Belle o brutte le sigaraie le prendiamo tutte.

Una sigaretta si fuma, un sigaro si degusta. E dopo questa affermazione Terry Nesti ha presentato la degustazione del sigaro toscano abbinato, appunto, a una speciale miscela di caffè Bonito, un caffè, in sostanza, che non è un espresso, ma una bevanda che accompagna colui che la sorseggia, per tutta la durata del sigaro toscano che si è appena acceso. Non quindi un caffè mordi e fuggi, ma una bevanda che si beve per tutta la durata del sigaro toscano.

Il sigaro toscano nacque per un errore a Firenze, ma, come ha suggerito giustamente Nesti, in cucina e non soltanto le cose migliori vengono alla luce per... sbaglio e sono spesso il frutto dell'opera e dell'ingegno femminili. Il panettone al sapore di sigaro si può acquistare solamente nei due negozi di Mirko Tognetti in viale Luporini a S. Anna e in via per S. Alessio a S. Alessio.