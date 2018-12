Enogastronomia



La stampa internazionale alla Bottega di Anna e Leo

martedì, 11 dicembre 2018, 22:30

Un benvenuto davvero caloroso quello riservato ad un gruppo di giornalisti di stampa internazionale invitati a Lucca in occasione dell’edizione 2018 del Desco. Scopo dell’invito, far conoscere loro la ricchezza della gastronomia lucchese, delle produzioni di qualità che il territorio offre sempre generoso e dei suoi interpreti, dei suoi operatori che ogni giorno si adoperano per far sì che chi visita Lucca rimanga soddisfatto dell’accoglienza ricevuta.

Il primo appuntamento, quello di benvenuto, alla Bottega di Anna e Leo, osteria in via San Frediano, per un inizio ricco di gusto, proposto da Claudio Togni, oste molto conosciuto in città, titolare della bottega. Un incontro combinato ad arte, che ha colpito in modo particolare il gruppo dei giornalisti, grazie ad una meravigliosa selezione di prodotti di pregio messa insieme dall’oste, di fronte ai quali non ha resistito neanche il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini arrivato anch’esso poco dopo alla Bottega per dare un caloroso benvenuto agli ospiti, il quale ha iniziato a spiegare personalmente alcuni prodotti tipici presenti e a sottolineare con convinzione la bontà della cucina lucchese.

Era presente anche Esmeralda Giampaoli, della presidenza nazionale FIEPET e Presidente della Confesercenti di Lucca, particolarmente impegnata nell’ultimo progetto “Lucca nel Piatto” dedicato alla ristorazione dell’intera provincia per promuovere le tipicità enogastronomiche del territorio.

A gestire gli inviti con la stampa internazionale, Lucca Promos, rappresentata nell’occasione da Carol Lucchesi, che condurrà per mano i giornalisti nel proseguo del bellissimo programma realizzato per loro, ricco di appuntamenti gastronomici e culturali. E parlando di cultura non poteva mancare la collaborazione del Museo Puccini, rappresentato per l’occasione dal direttore Luigi Viani.

Ai salumi e formaggi da sogno e alla Garmugia, zuppa tipica particolarmente apprezzata, sono stati abbinati vini lucchesi raccontati alla stampa dal delegato Fisar Piero Giampaoli. A Claudio Mollo, giornalista enogastronomico, invece, il compito di raccontare ai colleghi, i pregi della cucina lucchese e guidarli in alcuni assaggi. Una merenda molto ben organizzata da Claudio Togni come benvenuto per i graditi ospiti, che ha indubbiamente lasciati soddisfatti tutti coloro che si sono adoperati con impegno per promuovere il buono e il bello di Lucca, della sua cultura e delle sue traduzioni.