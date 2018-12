Enogastronomia



Shalom Michele

giovedì, 13 dicembre 2018, 16:19

Chi conosce Michele Marcucci sa che alla fine della stagione, ossia tra l'ultima settimana di ottobre e la prima di novembre, la sua Enoteca in via Garibaldi a Pietrasanta chiude i battenti per riaprirli in occasione del week-end dell'Immacolata. In mezzo ci sono alcune settimane che, di rigore, il Nostro dedica al suo tradizionale viaggio in terra d'Oltralpe e, udite udite, quest'anno c'è stata la novità del viaggio in Israele. Ed è proprio quest'ultimo che ha affascinato l'uomo dalle tre bottiglie del Gambero Rosso. Il viaggio, sull'aereo privato di un amico, è atterrato a Tel Aviv a metà novembre e, come racconta sorpreso Marcucci, la gente ancora faceva il bagno.

Gli si può rivolgere diverse domande su ciò che ha visto, da Gerusalemme alle alture del Golan, dal muro del pianto ai vigneti dove si produce, a suo dire, un ottimo vino, ma la risposta, alla fine, è sempre la stessa: "Dove ci sono loro, il deserto non c'è". E il riferimento al popolo ebraico, capace di trasformare il deserto in un grande giardino, è evidente e denso di ammirazione.

La sua vacanza Michele l'aveva cominciata con un salto al Wine Festival a Merano, forse la più importante manifestazione vinicola in Italia. Poi, l'immancabile trasferta francese, questa volta, però e a differenza dell'anno passato, senza alcuna tappa a Parigi. Solita visita, infatti, in Borgogna con il suo furgone al seguito su cui caricare i nuovi acquisti direttamente in zona e, quindi, sosta prolungata nello Champagne, con tanto di ricevimento dai Krug e da Dom Perignon. "Questa volta ho approfondito la conoscenza della zona dello Champagne - racconta Marcucci - Sono stato dai Krug e da Dom Perignon, uno spettacolo, ma ho voluto addentrarmi ancora di più nel territorio per conoscerlo meglio e con le sue molte sfumature. Quanto al vino in Israele, posso solo dire di aver incontrato produttori bravissimi, con i migliori vini coltivali sulle colline del Golan e anche in grado di sostituire al deserto i vigneti. E' stato un viaggio molto istruttivo. Era metà novembre, ma la gente faceva ancora il bagno".