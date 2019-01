Enogastronomia



Da Tosca giovedì va in tavola la serata del porco

mercoledì, 16 gennaio 2019, 13:47

Una nuova appetitosa serata in programma al ristorante-trattoria "La Tosca" di Gignano di Brancoli. Per giovedì 17 gennaio Paolo Luporini, per tutti Paolino, ha infatti preparato per cena un gustoso "menù del porco".

Il menù prevede un "antipasto del porco" (di cui, come recita il famoso adagio, "non si butta via niente"), un primo di paccheri con salsiccia del norcino, un secondo di zampucci di maiale, e poi dolce, vino, acqua e caffè. Costo 15 euro.

Per chi vuole mangiare diversamente, c'è sempre la possibilità di scegliere dal menù alla carta, con diversi piatti della cucina tradizionale lucchese.

Per prenotazioni e informazioni:

Trattoria La Tosca

via Pieve di Brancoli 6179

Gignano di Brancoli (Lucca)

Tel. 0583/965016

oppure 366/2563497