Extra Lucca 2019, a febbraio i migliori oli extravergini italiani ospiti a Teatro del Giglio

mercoledì, 30 gennaio 2019, 14:23

di giulia del chiaro

Saranno 40 le aziende italiane che, per la settima edizione della mostra lucchese del mercato degli oli d’oliva extravergini nuovi, ospitata per la prima volta a Teatro del Giglio, metteranno al centro della manifestazione le loro migliori etichette per una tre giorni, dal 9 all’11 febbraio, all’insegna del gusto e della tradizione.

Tra iniziative, approfondimenti, vini, eccellenze gastronomiche e, soprattutto, oli, anche quest’anno la città ospiterà 40 aziende, provenienti da tutto il territorio italiano, che metteranno a disposizione le loro migliori etichette per l’ormai consolidato appuntamento lucchese, con l’eccellenza olearia, che a partire da quest’anno si svolgerà negli spazi interni di Teatro del Giglio.

“L’olio extravergine di qualità deve essere considerato patrimonio culturale di tutti – ha ricordato infatti, aprendo la conferenza stampa di presentazione, il Maestrod’olio e patron dell’iniziativa, Fausto Borella – ed è per questo che ci siamo impegnati affinché l’edizione 2019 vedesse come nuova location uno dei centri culturali della città.”

Un’annata complessa quella di quest’anno, sia per la siccità che per la gelata tardiva, che fa dell’iniziativa – come ha sottolineato il sindaco Alessandro Tambellini – “un momento fondamentale per comprendere l’importanza dell’olio dovuta, non solo alle sue virtù benefiche, ma anche al suo essere un elemento culturale che contraddistingue il nostro territorio”.

A partire da sabato 9 febbraio alle 10 la manifestazione, ad ingresso gratuito, vedrà Extra Lucca Food, un’area dedicata al cibo con artigiani del gusto provenienti da tutta la penisola, affiancarsi alla tradizionale mostra mercato che permetterà di immergersi nella cultura olearia del paese, degustando i migliori oli appena franti, con la possibilità di acquistare i prodotti direttamente negli spazi espositivi.

Con l’edizione 2019 la Corona Maestrod’olio, che per quest’anno mette a disposizione come premio una scultura dell’artista toscano Andrea Roggi dal titolo “L’albero della vita”, torna ad un’azienda lucchese, quella di Renzo Baldaccini, testimoniando come le imprese agricole del nostro territorio, in gran numero aderenti all’evento, costituiscano un’eccellenza nel campo oleario. Sarà durante la serata del 9 febbraio, alle 20, che, oltre la premiazione delle Corone d’Olio, Fausto Borella interverrà, coadiuvato dall’attore Neri Marcorè, per presentare il suo libro-guida, “Terred’Olio 2019”, che racconta di un viaggio attraverso le regioni italiane ed i loro oli extravergini con consigli su come sceglierli ed abbinarli.

Sponsor dell’iniziativa, scelti con accortezza per parallelismo di passione e amore per prodotti naturali e di qualità, il Banco BPM, da sempre a fianco dell’evento, e Cartiere Carrara che, con i suoi fazzoletti contenenti estratto d’olio d’oliva, si sposa bene con gli ideali di Extra Lucca.

L’evento, patrocinato dal comune di Lucca, Teatro del Giglio, Camera di Commercio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Confcommercio e provincia di Lucca, si svolgerà nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 febbraio dalle 10 alle 19 e lunedì 11 dalle 10 alle 15.

“Un appuntamento imperdibile – ha concluso con orgoglio il padre dell’iniziativa, Fausto Borella – capace di coniugare gusto, conoscenza, divertimento e cultura facendo conoscere la bellezza della nostra città e delle nostre produzioni.”

Per informazioni è possibile scrivere a www.extralucca.it o chiamare l’accademia Maestrod’olio allo 0583 495164.