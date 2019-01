Giovedì cena a prezzo speciale a La Tosca

Altri articoli in Enogastronomia

martedì, 29 gennaio 2019, 22:50

Il 2018 è stato un anno intenso per l’azienda con sede a Guamo (Capannori) che è stata coinvolta nell’organizzazione di importanti eventi. “Ma per noi – hanno precisato – non c’è differenza tra un evento altisonante e un diciottesimo: diamo sempre il massimo”

martedì, 22 gennaio 2019, 13:08

Nuova serata a tema al ristorante-trattoria "La Tosca" di Gignano di Brancoli, ma sempre all'insegna del mangiar bene a un prezzo conveniente. Per giovedì 24 gennaio, Paolo Luporini (per tutti Paolino) ha infatti in programma per cena un gustoso menù a base di pollo e coniglio rustico

venerdì, 18 gennaio 2019, 11:33

Una nuova proposta di panini con ingredienti made in Italy, selezionata dal noto imprenditore e personaggio della tv Joe Bastianich. È l'offerta del momento ai ristoranti McDonald's, che a Lucca sono gestiti da Giuseppe Iacopelli

mercoledì, 16 gennaio 2019, 13:47

Una nuova appetitosa serata in programma al ristorante-trattoria "La Tosca" di Gignano di Brancoli. Per giovedì 17 gennaio Paolo Luporini, per tutti Paolino, ha infatti preparato per cena un gustoso "menù del porco"

giovedì, 10 gennaio 2019, 12:13

Doppia segnalazione su guide nazionali d'eccezione per Cecio (al secolo Andrea Morini) e la sua pizzeria al Turchetto (Montecarlo, Lucca), che compaiono nelle edizioni 2019 di "Pizzerie d'Italia" del Gambero Rosso, e "I Ristoranti e i vini d'Italia" de L'Espresso

martedì, 8 gennaio 2019, 23:03

In occasione del 30° anniversario di inizio attività, agli Orti di Via Elisa hanno rispolverato antichi menù e nuove sorprese come, appunto, quella dello spiedino di carne