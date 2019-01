Enogastronomia



Luca e Paola dello Stuzzichino, catering che passione

martedì, 29 gennaio 2019, 22:50

“Facciamo catering per passione” hanno detto Luca Buoni e Paola Barbuti titolari dell’azienda di catering e ristorazione Lo Stuzzichino. Il 2018 è stato un anno intenso per l’azienda con sede a Guamo (Capannori) che è stata coinvolta nell’organizzazione di importanti eventi. “Ma per noi – hanno precisato – non c’è differenza tra un evento altisonante e un diciottesimo: diamo sempre il massimo”.

“Stiamo avendo grandi soddisfazioni – hanno spiegato i titolari – perché le persone, grazie al passaparola, ci individuano come riferimento”. Tra i servizi dell’anno scorso, spicca sicuramente l’allestimento del catering in una azienda della Piana in occasione della visita dell’ambasciatore degli Stati Uniti d’America. E anche l’ambasciatore del Kuwait all’Unesco, durante il suo passaggio in prefettura, è stato servito dall’azienda di Guamo. Sono inoltre tante le istituzioni, le imprese e le associazioni lucchesi che si rivolgono a Lo Stuzzichino per organizzare i propri eventi.

“Ma l’impegno che mettiamo in un diciottesimo o in un matrimonio è lo stesso – hanno detto i titolari –: non c’è differenza. La nostra mission è la soddisfazione del cliente, indipendentemente da quello che vuole avere e spendere”. “Il nostro fine – hanno ammesso – è che il cliente diventi un fan de Lo Stuzzichino. La soddisfazione del cliente è il maggior investimento che possiamo fare in ambito aziendale, anche in termini di pubblicità. Stiamo facendo e abbiamo fatto battesimi di bambini nati da matrimoni celebrati con noi anni prima. Non c’è cosa più bella”.

Con alle spalle un’esperienza decennale nel catering e nella ristorazione, Lo Stuzzichino ha ormai un metodo di lavoro collaudato. “Quando siamo contattati la prima cosa che in assoluto facciamo è cercare di capire – hanno spiegato –. Subito dopo cerchiamo di essere capiti. Noi non abbiamo mai l’abitudine di imporre niente al cliente, ma suggeriamo soluzioni in base alla nostra esperienza”.

Grazie alle partnership con altre imprese del territorio, Lo Stuzzichino offre anche “pacchetti completi” comprensivi di tutti gli aspetti di un evento: dai fiori all’arredamento, dalle degustazioni allo showcooking, dalla musica alla location. “Siamo un’azienda in espansione – hanno concluso Luca e Paola –: abbiamo coinvolto ulteriori collaboratori. È un cammino di crescita e non è ancora concluso”.