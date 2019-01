Enogastronomia



McDonald's, nuovi hamburger con prodotti italiani di qualità

venerdì, 18 gennaio 2019, 11:33

Una nuova proposta di panini con ingredienti made in Italy, selezionata dal noto imprenditore e personaggio della tv Joe Bastianich. È l'offerta del momento ai ristoranti McDonald's, che a Lucca sono gestiti da Giuseppe Iacopelli, per tutti Pino. La multinazionale dei panini continua inoltre il processo di "personalizzazione" della propria offerta.

"Gli hamburger McDonald's migliori di sempre" è l'invitante slogan che accompagna la nuova selezione, a cura della stella di MasterChef. Due nuove ricette, Smoky e Chicken, che vanno ad affiancare l'intramontabile BBQ. Due hamburger di 180 g e una variante 100 per cento petto di pollo, tutti con carni provenienti da soli allevamenti italiani e con ingredienti di qualità Dop (Denominazione di origine protetta) e Igp (indicazione geografica protetta). Bastianich ha presentato la nuova selezione a novembre dell'anno scorso a Roma. "È una persona simpaticissima – ha detto di lui Iacopelli –. Ha ricordato i tempi in cui da ragazzo lavorava da McDonald's".

Nel dettaglio, Smoky è un hamburger con scamorza affumicata, latte 100 per cento italiano, bacon croccante, senape delicata, pomodoro, cipolla e pane con semi di sesamo. Petto di pollo italiano, speck Alto Adige Igp, fontina Dop, salsa con funghi porcini, pomodoro, insalata e pane con semi di sesamo e papavero sono invece gli ingredienti di Chicken. Salsa BBQ con cipolla rossa di Tropea Calabria Igp e aceto balsamico di Modena Igp, bacon croccante, gouda stagionato, coleslaw, insalata e pane con semi di sesamo e papavero fanno invece da condimento al BBQ. La nuova selezione è disponibile nei fast food McDonald's fino a metà febbraio.

Intanto prosegue il percorso di McDonald's per arrivare a proporre un'offerta di panini sempre più ritagliata sulle esigenze del singolo consumatore. A partire dal 2020 anche in Italia, grazie a una nuova applicazione, sarà infatti possibile ordinare panini "personalizzati" e pagarli in modalità elettronica. Le preferenze espresse dal consumatore rimarranno memorizzate e quindi il cliente potrà ordinare il suo panino preferito in ognuno dei migliaia di McDonald's nel mondo.

In provincia di Lucca, Iacopelli gestisce due McDonald's, uno nel capoluogo a San Concordio e un altro a Lammari (Capannori). A questi se ne aggiungono altri tre nel pisano. Ogni giorno vengono emessi dai cinque ristoranti circa 4mila scontrini e vengono serviti 6mila clienti. Al momento Iacopelli dà lavoro a 180 dipendenti e non esclude nuove assunzioni in futuro.