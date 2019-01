"Pizzerie d'Italia" e "I Ristoranti e i vini d'Italia" 2019: Cecio c'è

Altri articoli in Enogastronomia

martedì, 8 gennaio 2019, 23:03

In occasione del 30° anniversario di inizio attività, agli Orti di Via Elisa hanno rispolverato antichi menù e nuove sorprese come, appunto, quella dello spiedino di carne

lunedì, 7 gennaio 2019, 18:13

Giovedì 10 gennaio al ristorante Tosca di Gignano di Brancoli una serata gastronomica dedicata al gran bollito e ad un costo promozionale di 16 euro. Prenotazioni al ristorante Tosca, telefono 0583/965016

mercoledì, 19 dicembre 2018, 21:07

Si sono scambiati gli auguri con una sontuosa cena di Natale gli studenti della quarta edizione di Scuola MADE, il corso post diploma in Management dell’Accoglienza e Discipline Enogastronomiche di Fondazione Campus in collaborazione con Fondazione Palazzo Boccella. La photogallery

mercoledì, 19 dicembre 2018, 11:12

Tempo di feste, tempo di tavole imbandite, con la famiglia o con gli amici, a casa o al ristorante. Per chi ama la cucina tradizionale lucchese, la "Trattoria La Tosca" di Brancoli propone i propri piatti tipici anche per il periodo delle festività natalizie

venerdì, 14 dicembre 2018, 12:07

Taglio del nastro sabato 15 dicembre alle 10 al Real Collegio per Lucca Piccante 2018 alla presenza dell'Assessore Valentina Mercanti. Due giorni di eventi e stand organizzati dal CIP Club Italiano del Peperoncino per scoprire tutti i segreti del peperoncino

venerdì, 14 dicembre 2018, 11:22

Per arrivare in forma al Natale, e affrontare con serenità le feste, quest'anno il Centro Medico San Marco in collaborazione proprio con il dottor Fulceri organizza per il 18 dicembre un open day gratuito durante il quale verranno dati consigli utili per arrivare alle feste e per gestire i luculliani...