Enogastronomia



Serata del pollo e del coniglio rustico a la trattoria "La Tosca"

martedì, 22 gennaio 2019, 13:08

Nuova serata a tema al ristorante-trattoria "La Tosca" di Gignano di Brancoli, ma sempre all'insegna del mangiar bene a un prezzo conveniente. Per giovedì 24 gennaio, Paolo Luporini (per tutti Paolino) ha infatti in programma per cena un gustoso menù a base di pollo e coniglio rustico.

Il menù prevede per antipasto crostini misti di pollo e coniglio, per primi tagliatelle rustiche al ragù di coniglio e tortiglioni "a modo nostro", per secondo tegame di pollo e coniglio alla contadina. E poi dolce, acqua, vino e caffè. Il tutto a soli 15 euro.

Per chi vuole mangiare diversamente, c'è sempre la possibilità di scegliere dal menù alla carta, con diversi piatti della cucina tradizionale lucchese.

Per prenotazioni e informazioni:

Trattoria La Tosca

via Pieve di Brancoli 6179

Gignano di Brancoli (Lucca)

Tel. 0583/965016

oppure 366/2563497