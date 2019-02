Enogastronomia



All'EnoRistorante Micheloni una serata con i vini trentini

lunedì, 18 febbraio 2019, 21:38

Una serata speciale all'EnoRistorante Micheloni a Guamo (Capannori). Venerdì 22 febbraio si terrà una cena dedicata ai vini trentini, organizzata in collaborazione con la Cantina Mori Colli Zugna.

Ecco il menù della serata. Un Terra di San Mauro Trentodoc Metodo Classico accompagnerà flan di gamberetti e rucola su crema di pomodoro e zenzero e triglia aromatizzata all'arancio su pan di zucchero. Un Mùller Thurgau Trentino dop 2017 "Vini del Gelso" sarà abbinato con gnocchi di patate ai due colori con rana pescatrice e mezze maniche con acciughe, pomodori e datterini essiccati. Un fritto misto di mare con paranza e verdure al forno sarà degustato con Gewùrztraminer Trentino dop 2017 "Pendici del Baldo". Per finire, Egoè Moscato giallo passito Trentino dop e torta di mele con gelato alla vaniglia.

L'EnoRistorante Micheloni si trova a Guamo in via di Sottomonte 77/C. Per informazioni e prenotazioni: 0583 947036.