Enogastronomia



All'enoteca Marcucci la serata degli... avvocati

venerdì, 8 febbraio 2019, 20:45

Sono, ormai, anni che frequentiamo in lungo e in largo l'enoteca dell'amico Michele Marcucci a Pietrasanta, un luogo per certi versi unico per l'atmosfera che trasmette ai suoi commensali e di personaggi più o meno famosi ne abbiamo incontrati e intervistati parecchi, decine forse, addirittura, centinaia, ma mai, a dire il vero, ci era capitato di imbatterci, nella stessa sera e sempre per puro caso, in due veri e propri principi del foro lucchese, l'avvocato e giudice sportivo Florenzo Storelli, a cena con la moglie e amici e l'avvocato Enrico Marzaduri, legale di grande spessore e professore universitario a Pisa.

Della loro presenza ci siamo accorti in corso d'opera, tra un assaggio di prosciutto cotto di Praga con pomodorini secchi, dei tagliolini ricoperti di soffice formaggio, un polpo alla graiglia e un piatto di spannocchi di Viareggio da leccarsi i baffi.

Una sera, quella del giovedì, che scivola via da Michele con tranquillità, immersa nelle candele accese all'interno dei vasi di vetro riempiti di sabbia. Per concludere, poi, il consueto gelato al latte di capra, una delizia.

Se sei da Marcucci non puoi non bere anche a costo, se lo si è, di rinunciare ad essere astemi. Questa volta i vini provenivano da un'azienda emergente di Siena, Vallepicciola, il cui agente, Mauro Giromini da Aulla, ha tenuto banco illustrandone pregi e nessun difetto: un Chianti classico, uno spumante metodo classico e un pinot nero. Non potevano mancare al tavolo le belle donne, a cominciare da due turiste danesi - Lisette Rutlou e Anne Brenting - che da pochi mesi hanno preso casa a Pietrasanta, entrambe da Copenaghen, la città di Tivoli e della Little Mermaid, la sirenetta di Hans Christian Andersen. Vietato chiedere l'età, ma quando diciamo loro che a Kobenhavn (in danese) siamo stati e abbastanza a lungo nel 1978, sono loro stesse a dirci che in quell'anno sono nate tutte e due.

Michele Marcucci è sempre lui, anche quando sono mesi che non lo vedi riesce sempre ad essere uguale a se stesso e sempre diverso dagli altri. Qualche chilo di troppo, forse, ma la solita vena ironica che non ne passa quasi mai una a chiunque.