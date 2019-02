Enogastronomia



All'enoteca Micheloni i vini della Cantina Mori Colli Zugna

sabato, 23 febbraio 2019, 19:40

Un sorso di Trentino recitava la locandina con cui Stefano e Davide Micheloni, proprietari dell'enoteca omonima di via di Sottomonte a Guamo, annunciavano la serata di ieri, venerdì, dedicata all'abbinamento di un menu a base di pesce con i vini del Trentino prodotti dalla cantina Mori Colli Zugna, presentati, per l'occasione, da Simone Santi.

Ed effettivamente i commensali hanno degustato quattro vini provenienti da un territorio variegato con una molteplicità di microzone che vanno dalla Val dell'Adige al basso Sarca, giungendo a sud fino all'altopiano di Brentonico e alle pendici del monte Baldo, mentre a nord si estende verso la Val di Gresta.

Dal Terra di San Mauro Trento doc al Muller Thurgau Trentino dop 2017, dal Gevurztraminer Trentino dop 2017 all'Egoè moscato giallo passito. Il tutto che è andato ad accompagnare un menu decisamente godibile per il palato degli avventori che hanno partecipato con soddisfazione a questo evento enogastronomico organizzato ancora una volta dalla coppia Stefano-Davide Micheloni.

Un menu, è bene dirlo, che è partito con un flan di gamberetti e rucola su crema di pomodoro e zenzero e da un altro antipasto delicatissimo, una triglia aromatizzata all'arancio su pan di zucchero. Quindi è stata la volta di due straordinari primi piatti: prima gli gnocchi di patate ai due colori con rana pescatrice e, quindi, le mezze maniche con acciughe e pomodori datterini essiccati. Per il secondo un bel fritto misto di mare con paranza e verdure al forno. Infine, per i più golosi, l'immancabile déssert: una torta di mele con gelato alla vaniglia.

Serata che è scivolata via fino alla mezzanotte in una atmosfera piacevole e per niente annoiata. Il solito plauso alla cucina deliziosa di chef Stefano Micheloni e alla gentilezza proverbiale di Davide.

Fotoservizio di Cinzia Guidetti