Apre Zebar, l'ultima scommessa di Samuele Cosentino

venerdì, 1 febbraio 2019, 12:01

È boom di ordinazioni a domicilio a Lucca. Sono oltre 3 mila infatti le consegne effettuate nella città toscana da Foodracers, la piattaforma online che permette agli utenti di scegliere tra tanti menù diversi da farsi recapitare i piatti a pranzo e cena

venerdì, 1 febbraio 2019, 11:09

Prenderà il via fra breve una nuova rubrica gastronomica dove er sor Mario, all'anagrafe Mario Mazzero della Locanda di Bacco, presenterà le tipiche ricette della cucina romana

mercoledì, 30 gennaio 2019, 14:23

Saranno 40 le aziende italiane che, per la settima edizione della mostra lucchese del mercato degli oli d’oliva extravergini nuovi, ospitata per la prima volta a Teatro del Giglio, metteranno al centro della manifestazione le loro migliori etichette per una tre giorni, dal 9 all’11 febbraio, all’insegna del gusto e...

martedì, 29 gennaio 2019, 22:50

Il 2018 è stato un anno intenso per l’azienda con sede a Guamo (Capannori) che è stata coinvolta nell’organizzazione di importanti eventi. “Ma per noi – hanno precisato – non c’è differenza tra un evento altisonante e un diciottesimo: diamo sempre il massimo”

martedì, 29 gennaio 2019, 22:46

Nuova serata a un prezzo speciale al ristorante-trattoria "La Tosca" di Gignano di Brancoli, sempre all'insegna del mangiar bene a un prezzo giusto. Per giovedì 31 gennaio Paolo Luporini ha in serbo per i propri clienti un gustoso menù a un prezzo promozionale

martedì, 22 gennaio 2019, 13:08

Nuova serata a tema al ristorante-trattoria "La Tosca" di Gignano di Brancoli, ma sempre all'insegna del mangiar bene a un prezzo conveniente. Per giovedì 24 gennaio, Paolo Luporini (per tutti Paolino) ha infatti in programma per cena un gustoso menù a base di pollo e coniglio rustico