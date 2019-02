Enogastronomia



Buywine 2019, buyer da tutto il mondo a Lucca per il terroir del Montecarlo doc

mercoledì, 6 febbraio 2019, 13:12

Buyer da tutto il mondo a Lucca per conoscere il terroir che dà origine ai vini delle Colline Lucchesi e della Doc Montecarlo: a chiusura della nona edizione di BuyWine, la più grande vetrina dei vini made in Tuscany promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con PromoFirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze (Fortezza da Basso, 8-9 febbraio 2019), domenica 10 febbraio i buyer internazionali potranno conoscere da vicino il territorio in cui nascono le Docg e Doc della Toscana.

La giornata avrà inizio con una masterclass guidata da Moreno Petrini, Presidente del Consorzio Colline Lucchesi, che accompagnerà i partecipanti attraverso otto etichette selezionate. A seguire Gino Fuso Carmignani, Presidente del Consorzio Vini Doc Montecarlo, guiderà una degustazione di otto vini della denominazione. Prevista anche una visita guidata nel centro storico di Lucca e al Museo Puccini. Al termine della giornata i buyer avranno l’opportunità di cenare all’interno di una storica cantina del territorio.

Con questo sono in totale sette i tour che attraverseranno la Toscana domenica 10 febbraio. Altri itinerari si snoderanno tra le colline toscane per scoprire le aree dedicate alla produzione di Chianti, Chianti Classico, Terre di Pisa, Vernaccia di San Gimignano, Cortona, Val di Chiana, Val d’Arno di Sopra, Colli di Candia eLunigiana. Tra le attività previste per i partecipanti masterclass dedicate alle annate più significative, degustazioni di prodotti tipici, visite in cantina, cene con i produttori, ma anche visite ai musei quali il Museo Piaggio a Pontedera o il Museo degli Uffizi a Firenze, nonché a luoghi simbolo come il Teatro del Silenzio di Andrea Bocelli a Lajatico, il Castello del Piagnaro a Pontremoli, la Basilica di San Francesco affrescata da Piero della Francesca ad Arezzo, oltre a borghi e palazzi storici.

I tour, che hanno registrato il sold out in tempi rapidissimi, sono organizzati grazie alle Camere di Commercio di Firenze, Pisa, Lucca, Arezzo, Massa Carrara e grazie alla fondamentale collaborazione con i Consorzi del Chianti Classico, del Chianti, della Vernaccia di San Gimignano, del Consorzio Terre di Pisa, del Consorzio Vini Montecarlo, del Consorzio Vini Delle Colline Lucchesi e della Strada del vino dei colli di Candia e di Lunigiana.

I buyer internazionali avranno dunque la possibilità di diventare ambasciatori della bellezza della Toscana oltre che dei vini che esporta in tutto il mondo. Il rientro è previsto per tutti lunedì 11 febbraio, con partenza dall’aeroporto di Firenze.