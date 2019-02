"Cabaret Show" a "Il pesce che vorrei" di Lammari

Altri articoli in Enogastronomia

lunedì, 25 febbraio 2019, 11:09

Nuovo gustoso appuntamento a la trattoria "La Tosca" di Gignano di Brancoli. Per giovedì 28 febbraio, infatti, Paolo Luporini promette una "serata all'insegna del buon gusto" a un prezzo speciale: 15 euro

sabato, 23 febbraio 2019, 19:40

Una serata dedicata al pesce e ai vini del Trentino Alto Adige quella organizzata da Stefano e Davide Micheloni all'enoteca di Guamo

giovedì, 21 febbraio 2019, 19:07

La dimora di famiglia, la cantina dove nascono Testamatta e Colore, un boutique hotel, una trattoria, un wine bar per tasting and wine experience in un edificio storico al centro di Fiesole

lunedì, 18 febbraio 2019, 21:38

Una serata speciale all'EnoRistorante Micheloni a Guamo (Capannori). Venerdì 22 febbraio si terrà una cena dedicata ai vini trentini, organizzata in collaborazione con la Cantina Mori Colli Zugna

lunedì, 18 febbraio 2019, 13:38

Nuova serata speciale a la trattoria "La Tosca" di Gignano di Brancoli. Per giovedì 21 febbraio, infatti, Paolino Luporini promette una "serata all'insegna del buon gusto" a un prezzo speciale

lunedì, 18 febbraio 2019, 11:34

Promuovere e tutelare la tradizione gastronomica tipica della città di Lucca, informare i consumatori sulla qualità dei prodotti e sui piatti tipici della nostra cucina e valorizzare i prodotti locali e i luoghi di produzione. Questo lo spirito con cui nasce “Lucca nel Piatto”, una iniziativa organizzata da Confesercenti Toscana...