Il menu del lucchese doc

mercoledì, 6 febbraio 2019, 13:12

Domenica 10 febbraio, a chiusura della 9/a edizione della più grande vetrina B2B dedicata ai vini made in Tuscany, i buyer internazionali parteciperanno ad alcuni itinerari per conoscere il territorio che dà origine alle più pregiate denominazioni toscane

mercoledì, 6 febbraio 2019, 11:12

La Cna, in collaborazione con PiazzainArte, organizza “Sapori d’Italia in piazza”, una mostra mercato dedicata al settore alimentare prevista per sabato 9 e domenica 10 febbraio in piazza Napoleone

lunedì, 4 febbraio 2019, 19:11

Ha aperto i battenti alle 7, in via delle Tagliate, proprio di fronte all'attraversamento pedonale. Dietro il banco una squadra di professionisti

venerdì, 1 febbraio 2019, 12:01

È boom di ordinazioni a domicilio a Lucca. Sono oltre 3 mila infatti le consegne effettuate nella città toscana da Foodracers, la piattaforma online che permette agli utenti di scegliere tra tanti menù diversi da farsi recapitare i piatti a pranzo e cena

venerdì, 1 febbraio 2019, 11:09

Prenderà il via fra breve una nuova rubrica gastronomica dove er sor Mario, all'anagrafe Mario Mazzero della Locanda di Bacco, presenterà le tipiche ricette della cucina romana

mercoledì, 30 gennaio 2019, 14:23

Saranno 40 le aziende italiane che, per la settima edizione della mostra lucchese del mercato degli oli d’oliva extravergini nuovi, ospitata per la prima volta a Teatro del Giglio, metteranno al centro della manifestazione le loro migliori etichette per una tre giorni, dal 9 all’11 febbraio, all’insegna del gusto e...