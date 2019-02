Enogastronomia



La brigata agricola di Gabriele Bonci

venerdì, 15 febbraio 2019, 20:46

di aldo grandi

Lo incontri, lo guardi, lo ascolti parlare e capisci subito che, di fronte a te, c'è una persona con un cuore grande così e una naturale simpatia tipicamente romana. Gabriele Bonci a Roma c'è nato e nonostante i suoi innumerevoli viaggi per magnificare la sua cucina, a Roma torna ogni volta più fiero e felice che mai. A Lucca la sua pizzeria, sulla via Romana ad Antraccoli, messa su insieme a Filippo e Massimo Minutelli della Griglia di Varrone, è il paradiso incontestato e incontrastato di chi ama la pizza in tutte le sue varietà e, in particolare, in quelle proposte e preparate dal pizzaiolo più famoso (o quasi) d'Italia.

Quanto a lui, Gabriele Bonci, fisico massiccio e tatuaggi un po' ovunque, sposato e con due figli, Federico e Lia, una moglie conosciuta - e poteva essere diversamente? - in un panificio, sono numerosi i clienti che, accorgendosi della sua presenza, gli chiedono, accontentati, di potersi fare un selfie con lui. E Gabriele non si nega mai, anzi, pur essendo, ormai, a tutti gli effetti diventato un principe non solo della cucina, ma anche del piccolo schermo - con il suo programma pizza Hero, in onda al prime time del lunedì sera sul canale 9 del DTT, ha battuto le Tv di stato e non solo - lo vedi in cucina, dietro al vetro, che prepara e allestisce, che condisce e guarnisce, una sorta di vero e proprio mago della pizza instancabile e incredibile.

La sua non è la classica fortuna vinta per caso, al gioco o a qualsiasi altra diavoleria dei tempi moderni. Quello che ha ottenuto, centimetro per centimetro o, meglio ancora, grammo dopo grammo, lo deve alla sua testardaggine, alla sua determinazione, alla sua passione per la cucina lontana anni luce dai richiami della grande distribuzione o della ristorazione d'élite, bensì sempre attenta alle esigenze del consumatore e, caso più unico che raro, del produttore.

Nato nel 1977, da ragazzino amava coltivare il proprio orticello sul terreno del nonno, a Tor Carbone, dalle parti dell'Appia Antica. Ma così com'è adesso, gli si domanda, c'è nato o c'è diventato? Nessun dubbio nella risposta: "Ce so nato. Ero sempre in fissa da bambino con il contadino e la cucina. A scuola, al tema su quale fosse il mestiere più ambito da noi ragazzini, tutti rispondevano chi l'astronauta, chi l'avvocato, chi il calciatore. Solo io scrivevo che avrei voluto fare il contadino".

Bonci cresce con questa passione, ma prima di scoprire la sua intima vocazione per l'andar controcorrente, arriva a 25 anni con un bello stipendio da 3 mila euro al mese lavorando in un noto locale della capitale, da Costantini a piazza Cavour, quartiere Prati dopo aver frequentato, nell'adolescenza, l'istituto alberghiero e aver compiuto, in sostanza, lo stesso percorso didattico e pratico di tanti suoi compagni di scuola.

E' nel 2003, a 25 anni o giù di lì - quando un altro, al posto suo che comandava già una cucina, si sarebbe ben guardato dal cambiarla - che scatta qualcosa nella testa di Gabriele. E', in realtà, la realizzazione di un vecchio sogno mai sopito, quello di mettersi in proprio e con i risparmi messi da parte, la liquidazione e qualcosa preso qua e là, acquista quella che lui stesso definisce 'l'unica cosa che potevo comprare'.

Detto fatto. "C'era una pizzeria di appena 24 metri quadrati - racconta Bonci - dei quali nove occupati dalla cucina. Nacque così il Pizzarium, un locale che era reduce da sette fallimenti e che io mi misi in testa di far diventare un punto di riferimento per chi amava la pizza da taglio. L'unica pizzeria, tanto per fare un esempio, in cui era ed è possibile veder transitare una ricciola da 70 chili un agnello Laticauda. Io dormivo sulla farina, guadagnavo 70 euro al giorno e mio padre non la smetteva mai di dirmi che avrei dovuto fare la pizza come la facevano tutti invece che farla diversamente e secondo le mie convinzioni".

"La gente entrava - continua Bonci - guardava e se ne andava. Io per guadagnare qualcosa la mattina facevo le basi per la pizza che, poi, vendevo ad altri locali. Compravo la farina a 30 centesimi al chilo, il prosciutto cotto a 2,90 euro al chilo e rivendevo le basi per la pizza bianca a tre euro al chilo e 4,50 euro quelle farcite. Iniziavo a lavorare alle 3 di notte e alle 8 venivano a ritirare le basi già pronte. Io alle 9, così, cominciavo la mia storia con la biodinamica e l'agricoltura".

La svolta arriva con la comunicazione. Già nel 1982 Franco Palermo, successivamente amico e maestro di Bonci, parlava di pane e prodotti biologici all'associazione dei panificatori. Il giovane aspirante fornaio non ci sta a restare dov'è e inizia a gettarsi sui libri, legge, studia e scrive. Dove? Sui social no di sicuro perché non esistono ancora, siamo nel 2005-2006. Prende parte e anima, però, i cosiddetti forum in rete e piano piano diventa un consigliere speciale per tutti coloro, colleghi o anche solo appassionati, che vogliono imparare a fare il pane: "Ricevevo un sacco di richieste su come preparare l'impasto. Magari loro mi dicevano gli ingredienti e io gli modificavo le quantità. Cominciai a diventare conosciuto non solo a Roma e in Italia, ma anche all'estero. Io non avevo problemi a trasmettere le cose che facevo, anzi, ero fiero di poter consigliare qualcuno a fare le cose come le facevo io. Per me non era vero, come ci avevano inculcato, che il cliente ha sempre ragione così come non ha senso dove siamo arrivati adesso, un'epoca in cui lo sprecare costa meno che produrre".

Se vuoi cambiare qualcosa devi cambiare il modo di alimentarsi. Gabriele Bonci lo ripete come un mantra e non scende a compromessi con niente e con nessuno per portare avanti quella lui chiama l'etica della materia. "L'esperienza televisiva fu la sua definitiva consacrazione, ma lui non ci sta o, almeno, non ci sta del tutto: "All'estero mi apprezzavano e conoscono per quello che faccio, per la mia filosofia, per i materiali che utilizzo e l'attenzione verso il produttore che porto avanti da sempre. In Italia, invece, sono quello che lavorava con la Clerici alla Prova del cuoco, un'esperienza straordinaria che mi ha permesso di essere conosciuto ovunque. Oggi non si mangia più come una volta e, soprattutto, il pane sulla nostra tavola non è più nella stessa quantità di qualche decennio fa. Il cibo oggi costa poco, a volte talmente poco che conviene distruggerlo piuttosto che produrlo. In realtà a costare tanto è il buon cibo, ma fino a quando le massaie continueranno a comprare le cosce di pollo a 2,50 euro al chilo invece di mettersi ai fornelli e cucinare un bel piatto di fagioli per i propri figli, saremo sempre allo stesso punto".

"Faccio un altro esempio - dice Bonci e, nel dirlo, scorrono le immagini di una bestia fatta macellare secondo i suoi criteri - Io ho un allevatore e anche più di uno che mi vendono le vacche le quali hanno vissuto e sono state allevate per sette, otto anni, per produrre 16-18 litri di latte al giorno. Quando arriva il momento di abbatterle, sono magre e i mercanti di carne propongono di acquistarle, visto ormai che non servono più a granché, a 1 euro al chilo e con tutta quella carne ci fanno quello che vogliono, dalle polpette agli hamburger e via di questo passo. Per l'allevatore, vendere a un euro al chilo è quasi una rimessa se si pensa a come la bestia è stata allevata con cura e senza spremerla come un limone. Oggi ci sono vacche che producono anche 50-60 litri di latte al giorno. E' questo l'obiettivo? No, il mio obiettivo è un altro, convincere la gente e il produttore in primis che allevare secondo i criteri della buona alimentazione è non solo migliore, ma anche più vantaggioso. Allora io ho cominciato a comprare queste bestie a 4,50 euro al chilo, ossia 3,50 euro in più. Molti colleghi rimanevano sconcertati di fronte a questa scelta, ma io, così facendo, mi sono guadagnato la fedeltà di un allevatore che lavora per me da dieci anni. Se il produttore è soddisfatto del proprio lavoro e dei propri guadagni, legittimi, tutto il resto dell'ingranaggio ne guadagnerà in qualità".

Ed è qui che la comunicazione e le nuove tecnologie sopraggiungono ad aiutare Bonci e la sua filosofia. Bonci capisce subito che se lui è in grado di seguire la sfera produttiva, non lo è, però, per curarsi della parte amministrativa che, secondo lui, è altrettanto, ed è vero, importante. Così, adesso, ha sopra il panificio a Roma un ufficio che conta otto persone, grafico e addetto stampa compresi, i quali si occupano esclusivamente di seguire tutto ciò che non è far pizza e pane. Oggi ci sono, nel mondo, circa 350 persone che lavorano sotto il marchio Bonci. A Roma ci sono 130 panifici che vendono il pane prodotto da Gabriele Bonci che ogni giorno sforna qualcosa come una tonnellata e mezza di pane.

Bonci ha un'altra idea geniale dopo quella di dedicarsi non solo al grano, ma anche a tutta un'altra seria di prodotti alimentari, cereali, in grado di rendere ancora più nutriente il pane di una volta. Capisce, cioè, l'importanza che può e deve avere tutta la filiera che dal cereale conduce al pane e alle pizze che lui produce. Così la sua caccia ai prodotti naturali e biodinamici diventa una mission possible grazie ad un gruppo wapp che racchiude, dopo una iniziale selezione e valutazione, produttori di alimenti diversi, ma uniti dalla passione per l'agricoltura e la natura in genere.

Bonci la chiama la sua Brigata agricola all'interno della quale ci sono tutti i suoi produttori che, a loro volta, si intersecano e interscambiano idee e prodotti fino a raggruppare decine di aziende unite da un minimo comune denominatore rappresentato dall'amore per la terra. Bellissimo lo scambio di esperienze, di notizie, di merce, di informazioni su come allevare e produrre.

A Lucca Gabriele Bonci arriva grazie a Filippo e Massimo Minutelli, due fratelli che hanno la passione per la buona cucina e per l'alta qualità dei suoi prodotti. Filippo aveva un panificio a Savona, è del mestiere, va a trovare Bonci e, insieme al fratello Massimo, decidono che Lucca, vero e proprio polo della biodinamica da trent'anni, è la location ideale per tentare l'avventura. Nasce così il locale di via Romana ad Antraccoli, dove per un mese Gabriele si occuperà personalmente di seguire la preparazione e la cura delle sue pizze da taglio.

Che cosa può ancora desiderare una persona che ha già visto concretizzarsi il suo sogno più grande? "Sono soltanto contento di aver quasi raggiunto l'obiettivo al 90 per cento - conclude Bonci - Mi resta una cosa: avere un posto piccolo dove far mangiare una carita che, magari, è rimasta sotto terra per anni"