Enogastronomia



Lucca nel piatto: parte l'iniziativa che lega l'enogastronomia alla cultura

lunedì, 18 febbraio 2019, 11:34

Promuovere e tutelare la tradizione gastronomica tipica della città di Lucca, informare i consumatori sulla qualità dei prodotti e sui piatti tipici della nostra cucina e valorizzare i prodotti locali e i luoghi di produzione. Questo lo spirito con cui nasce “Lucca nel Piatto”, una iniziativa organizzata da Confesercenti Toscana Nord Area Lucca che si articola su due piani.



“Vogliamo dare forza e valore alla cucina lucchese – spiega la presidente Area Lucca Esmeralda Giampaoli – con una iniziativa che dia visibilità a quei ristoranti, per fortuna ancora molti, che credono e investono sull’enogastronomia locale. “L’iniziativa – dice ancora Giampaoli – vede prevede quattro serate in altrettanti ristoranti aderenti al disciplinare di “Lucca nel Piatto”. Durante la cena appositamente dotata di un menu tematico, verranno affrontati e raccontati temi particolari che riguardano il “mangiare lucchese” in relazione ad aspetti curiosi ed inusuali come ad esempio, Puccini e le sue tavole, la magia e le leggende legate al cibo, i fatti di cronaca nera”. Primo appuntamento è giovedì 21 febbraio all’Osteria San Giorgio sul tema “Erbe e spezie”.



Seguiranno il 28 febbraio la serata del Gatta ci cova su “Crimini, magia e mistero”, il 19 marzo alla Trattoria Da Gigi su “Francigena e cibo” e infine al Ristorante Mecenate su Puccini. La conclusione di Giampaoli: “Nel corso delle serate (le prenotazioni possono essere fatte direttamente ai ristoranti) gli ospiti non solo potranno degustare piatti appositamente scelti in relazione al tema affrontato ma godranno anche dei racconti ad essa legati ad opere di “narratori” d’eccezione. Protagonista per ogni cena che si rispetti dovrà essere necessariamente il vino abbinato per i singoli menu dalla Strada del vino e dell’olio di Lucca, Montecarlo, Versilia. Anche in questo caso partner sarà Maria Pacini Fazzi Editore che coordinerà tutte le attività culturali delle serate”.