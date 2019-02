Enogastronomia



Paolino Luporini: "Da Tosca cucina povera ma genuina"

lunedì, 18 febbraio 2019, 13:38

Nuova serata speciale a la trattoria "La Tosca" di Gignano di Brancoli. Per giovedì 21 febbraio, infatti, Paolino Luporini promette una "serata all'insegna del buon gusto" a un prezzo speciale.

Ecco il menù. Per antipasti crostini di mare o crostini misti. Per primi spaghetti ai frutti di mare o penne alla nervosa. Per secondo passera in salsa di tropea con contorno. E poi acqua, dolce, vino e caffè. Il tutto a soli 15 euro.

Nella serata sarà comunque possibile ordinare piatti diversi e sarà aperta la pizzeria con il forno a legna. "La nostra è una cucina povera ma genuina – ha detto Paolino –. Prenotate al più presto!"

Per prenotazioni e informazioni:

Trattoria La Tosca

via Pieve di Brancoli 6179

Gignano di Brancoli (Lucca)

Tel. 0583/965016

oppure 366/2563497